La PNH dépêche plus d’une dizaine de blindés dans l’Artibonite pour affronter les gangs armés 

La PNH a envoyé des blindés pour contrer les attaques des gangs à Pont Sondé, dans la commune de Petite-Rivière de l’Artibonite.

Le Directeur Général a.i. de la Police Nationale d’Haïti (PNH), Rameau Normil, a confirmé pour Juno7 que l’institution a dépêché, via la route nationale #1, plus d’une dizaine de blindés dans le département de l’Artibonite afin de faire face aux assauts du gang “Gran Grif”. Ce groupe armé est responsable de la mort d’une cinquantaine de personnes et de dizaines de blessés parmi la population civile, selon un bilan partiel des autorités locales.

Dans un communiqué, la PNH a annoncé que plusieurs mesures ont été prises pour donner une réponse proportionnelle aux actions criminelles des malfrats, qui ont attaqué des civils ainsi que la base de l’Unité Départementale de Maintien d’Ordre (UDMO) de la commune de Saint-Marc.

« Des agents de l’Unité Temporaire Anti-gangs (UTAG) sont actuellement déployés en renfort pour soutenir ceux déjà sur le terrain et traquer tous les foyers de gangs dans le département de l’Artibonite», précise la PNH dans son communiqué.

La police appelle la population à garder son calme et sollicite la franche collaboration de tous les citoyens et citoyennes dans le cadre de l’initiative “Mariage Police-Population”.

