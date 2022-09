La PNH et le pr?cipice politique

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Dans un message annonc? pour 7h p.m. mais diffus? quelques minutes avant minuit, dimanche 11 septembre 2022, le Premier ministre Ariel Henry a marqu? le premier anniversaire de la coalition au pouvoir, coalition issue de l’accord du 11 septembre 2021.

Il n’y a pas grand-chose ? dire du message du chef du gouvernement. Le neurochirurgien est rest? droit dans ses bottes et a d?peint, ? bien l’entendre, une situation difficile mais sous contr?le.

Ceux qui ne sont pas au pouvoir ? ses c?t?s, le reste de la population et l’Ha?tien normal peuvent ?tre d??us de n’avoir pas entendu d’annonces concr?tes et si peu de bonnes nouvelles apr?s une ann?e de r?gne. Les perspectives ne sont pas ?tourdissantes non plus.

Heureusement que toutes les pr?cautions avaient ?t? prises pour que le nombre de t?l?spectateurs et d’auditeurs soit r?duit au minimum.

Au-del? des attentes et des promesses, reste la situation au jour le jour. Les batailles entre gangs ont repris ces derniers jours. On meurt ? Cit? Soleil. On se bat au Bel-Air et ? Laboule 12. Martissant a vu les gangs finir par s’imposer. Ils ont install? des p?ages d?fendus par des guetteurs arm?s. La m?me situation est en train de prendre forme ? Canaan.

Les sorties sud, nord et est (Croix-des-Bouquets) de la capitale sont p?riodiquement hors de contr?le des autorit?s. Des zones de plus en plus ?tendues se transforment en zones rouges. Personne ne peut pr?voir leur ?volution dans les prochains jours.

C’est cette r?gion m?tropolitaine et ce pays en crise qui assistent au retour des manifestations politiques. On r?clame la d?mission du premier ministre et une am?lioration des conditions de vie un peu partout ? Port-au-Prince, comme en province.

On ne sait pas encore si le discours de dimanche soir du PM a vers? de l’huile sur le feu des revendications mais on est certain qu’il n’a pas r?pandu assez d’eau sur tous les brasiers.

Que va faire la police ? se demande plus d’un.

Va-t-elle se jeter dans le pr?cipice politique pour supporter un gouvernement contest? en distribuant bastonnades et gaz lacrymog?ne sur les protestataires et en continuant ? tirer ? hauteur d’homme sur les opposants ? Ariel Henry ?

La PNH va-t-elle faire comme si elle n’entend pas les appels sans inhibition pour le dechoukay des biens d’autrui dans un pays o? il n’y a rien ? casser, piller, voler, dans ce pays o? tout est ? construire ou ? reconstruire?

Pour la Police nationale d’Ha?ti (PNH), le dosage est difficile. Faire vivre <> a toujours ?t? d’un ?quilibre instable.

Comme ? chaque fois que la contestation monte d’un cran, il est bon de rappeler ? la PNH qu’elle demeure l’une des rares institutions permanentes du pays et qu’elle doit tout faire pour ne pas ab?mer son image.

Entre d?fendre la population contre l’ins?curit? et le reste, elle doit faire le bon choix et ?viter le pr?cipice politique en tenant la main d’un gouvernement inefficace comme celle de ses opposants qui brandissent les menaces comme arme.