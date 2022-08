La PNH poursuit sa chasse aux gangs arm?s

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Le Service D?partemental de la Police Judiciaire (SDPJ) et l’UDMO du Sud-Est ont proc?d? ce mardi 16 ao?t 2022, ? Monchil, une zone de la ville de Jacmel, ? l’interpellation des nomm?s Mathieu Thomas, 22 ans et Albert Laury, tous deux membres de 400 Mawozo. <>, ont-ils pr?cis?.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.