La PNH présente ses sympathies à la famille du policier Roberto Charleston assassiné à Source Matelas lors de l’attaque des bandits contre deux véhicules blindés de la PNH.

La Direction Générale de la Police Nationale d’Haïti, dans une note, condamne avec la dernière rigueur l’attaque causant la mort du policier Roberto Charleston perpétrée contre des patrouilles policières dans la nuit du 17 au 18 mai 2023, au cours de laquelle deux blindés de la PNH ont été pris dans une embuscade puis incendiés par des cocktails Molotov lancés par des bandits armés de la zone de Source-Matelas.

En cette circonstance, la PNH présente ses sympathies à la grande famille policière, aux parents et proches de ce policier victime dans l’accomplissement de ses devoirs. Cet acte criminel et plus que répréhensible ne restera pas impuni, a-t-elle assuré.

L’institution policière a assuré par ailleurs que les actions déjà prises par le Haut Commandement pour traquer et appréhender les malfrats se poursuivent, tout en exhortant, une fois de plus, les agents de l’ordre à resserrer les rangs dans cette lutte et à ne pas se laisser intimidés.

Deux des nouveaux véhicules blindés de la police nationale, commandés par le gouvernement haïtien auprès de la compagnie canadienne INKAS ont été incendiés par des bandits à Carrefour Cina. Le policier Lile Valnes a été blessé par balles et Roberto Charleston assassiné par les bandits.

Selon ce que nous avait confié une source, l’un des véhicules est tombé dans une ambuscade mise en place par les bandits armés qui opèrent dans la zone. Les policiers pris au piège ont appelé à l’aide. Un autre véhicule blindé arrivé sur les lieux avec des policiers qui avaient pour mission de secourir leurs frères d’armes est tombé en panne. Et, les bandits ont profité pour attaquer les agents de l’ordre et mettre le feu aux véhicules.

La compagnie canadienne INKAS avait déjà livré un total de 12 véhicules blindés sur les 18 commandés par le gouvernement haïtien au profit de l’institution policière pour lutter contre les bandits armés.

