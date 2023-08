La PNH reçoit des plaintes relatives aux écarts de ses agents lors de l’intervention du 25 juillet 2023 à Tabarre

​

La Police reçoit des plaintes relatives à l’usage excessif de la force de la part de ses agents lors de l’intervention du 25 juillet près de l’ambassade des États-Unis à Tabarre.

La Direction Générale de la Police Nationale d’Haïti (DGPNH) annonce, à travers un communiqué de presse en date du 29 juillet, que des instructions ont été passées à l’Inspection Générale de la PNH aux fins de recevoir toutes plaintes relatives à l’usage excessif de la force et d’enquêter concernant l’intervention policière du mardi 25 juillet 2023 près de l’ambassade des États-Unis à Tabarre.

La Direction Générale de la PNH dit prendre acte de la dénonciation de certains organismes de Défense des Droits Humains relative à certains écarts qui auraient été observés lors de cette intervention. Mais elle précise que cette intervention a été menée conformément aux règles d’usage de la force, aux techniques et méthodes apprises.

Par ailleurs, la DGPNH dit rejeter toutes formes d’allégations voulant associer le nom du Commandant en chef Frantz Elbé à des chefs de gangs qui, avec leurs complices et acolytes, terrorisent et sèment le deuil au sein de la population haïtienne.

Le Réseau National de Défense des droits humains (RNDDH), dans un communiqué en date du 26 juillet, a révélé que depuis le 15 janvier 2023, Vitelhomme Innocent – présenté par plus d’un comme le protégé de Frantz ELBE et de certains autres haut-gradés de la PNH – circule dans un cortège composé entre autres de deux véhicules portant respectivement des plaques d’immatriculation Service de l’Etat et Officiel et d’un véhicule de l’institution policière de marque Toyota Pick-up double cabine immatriculé 1-01191 clairement identifié comme appartenant à la PNH.

S’agissant des évènements du mardi 25 juillet 2023, l’organisation de défense de droits humains avait dénoncé, dans ce document, une chasse aux réfugiés-es de l’insécurité, tout en condamnant le zèle totalement déplacé du directeur général a.i. de la PNH, Frantz Elbé.

