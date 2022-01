La PNH rend hommage ? 119 policiers tu?s ou port?s disparus dans l’exercice de leur fonction

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

La Police nationale d’Ha?ti a rendu hommage ? 119 policiers tu?s et port?s disparus dans l’exercice de leurs fonctions ces derni?res ann?es et aussi des policiers d?c?d?s de mort naturelle entre janvier et d?cembre 2021. ? l’acad?mie de police ce jeudi 6 janvier, le directeur g?n?ral de l’institution polici?re, le Premier ministre, les parents et des proches des policiers tu?s ont honor? la m?moire de ces h?ros tomb?s sous les balles des bandits.

Le Premier ministre Ariel Henry, pr?sident du Conseil sup?rieur de la police nationale (CSPN) qui participait ? la c?r?monie d’hommage ? la m?moire des policiers tu?s ou port?s disparus dans l’exercice de leurs fonctions, a d?clar? que reconnaitre que ces policiers ont ?t? tu?s dans l’exercice de leurs fonctions est un acte important. <>, a-t-il soutenu.

Ariel Henry a fait savoir aux policiers que sans eux il n’y aurait pas d’activit?s ?conomiques au pays. <>, a-t-il affirm? tout en exprimant sa reconnaissance envers les policiers pour avoir choisi ce m?tier. <>, a-t-il d?clar?.

Par cette c?r?monie d’hommage, le directeur g?n?ral de la Police nationale d’Ha?ti a dit vouloir saluer le travail des policiers et t?moigner sa reconnaissance aux familles des 119 policiers tu?s et port?s disparus. <>, a soulign? Frantz Elb?.

Le chef de la police a promis aux parents des policiers tu?s que l’institution polici?re les aidera ? obtenir l’accompagnement de l’?tat.

Parall?lement ? l’hommage posthume ? la m?moire des policiers tu?s, des certificats Honneur et m?rite ont ?t? d?cern?s ? 69 policiers issus de diff?rentes unit?s de la Police nationale d’Ha?ti qui se sont distingu?s ces derniers temps.