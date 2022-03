La poetesse et journaliste Jessica Nazaire est morte a 24 ans

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

La journaliste et poetesse Jessica Nazaire est decedee le samedi 12 mars 2022 a 24 ans, a appris Le Nouvelliste. Jessica Nazaire souffrait de pneumonie. Poetesse, journaliste, bloggeuse, apres la publication de son recueil de poemes <> (Edition de la rosee, 2019), elle a non seulement marque la litterature haitienne contemporaine, mais elle s’est aussi hissee au premier rang des ecrivains de sa generation.

<>, a confie au Nouvelliste le pere de Jessica Nazaire quelques heures apres la disparition de sa fille ainee. Il a affirme ne pas croire encore a la mort de sa fille. <>, dit-il la voix impregnee de tristesse et de desolation.

Depuis quelque temps, Jessica souffrait de pneumonie. La poetesse a passe trois jours dans le coma. Elle est morte en presence de sa famille dans un hopital public a Port-au-Prince. Ancienne collaboratrice de Vedette Mag, EchoAyiti, Balistrad et du quotidien Le Nouvelliste, Jessica Nazaire a notamment ecrit des articles, des nouvelles, des recits, ainsi qu’un recueil de poesie portant une attention toute particuliere aux etres marginaux, declasses, rejetes. A sa maniere, elle est l’archetype de la poetesse engagee. Chez Jessica Nazaire, le poeme est toujours un coup de poing et la lumiere se glisse toujours entre les mots, qui sont le tissu des jours et la trace des gestes.

En tant que femme et poetesse, Jessica Nazaire a su mesurer la force des commencements. Fondee en partie sur la corruption, la violence, la mort, la vie, la nostalgie et l’existence, sa poesie evoque surtout un monde dans le chaos. La mort et la violence constituaient les themes principaux de sa poesie qui nous apprend que la mort n’empeche pas le triomphe implacable de la vie sur tout ce qui vit. C’est-a-dire qu’il faut compter avec les rituels de la vie, cette inconnue. La poesie de Jessica Nazaire est une invitation. Une invitation a aimer l’autre. Une invitation a la << belle amour humaine. Une invitation a toucher l'autre visage du monde.

Dans le milieu culturel, la nouvelle a eu l’effet d’une bombe. Dans une publication les responsables de Balistrad ont rendu un fervent hommage a l’auteure de <>. <>, lit-on dans la note.

Nee a Port-au-Prince en 1998, Jessica Nazaire etait etudiante en communication sociale a la Faculte des sciences humaines de l’Universite d’Etat d’Haiti. Activiste culturelle, elle etait l’un des initiateurs du festival Entenasyonal Literati Kreyol. Elle a ete parmi les cinq gagnantes du concours <>, organise autour du theme <> par Plan International et C3 Editions. Elle a ete aussi parmi les trois laureats du Prix Kreyoliti. L’oeuvre poetique de Jessica Nazaire est une grande richesse pour la langue creole. En lisant sa poesie, on y entend une voix singuliere qui nous dit le monde et ses douleurs.

Marc Sony Ricot