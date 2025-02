La Police Nationale en état d’alerte maximale face aux menaces des gangs armés 

This content originally appeared on juno7 - Haïti News

Face aux menaces croissantes des gangs, la Police Nationale d’Haïti (PNH) renforce son dispositif de sécurité à travers le pays.

Face à la montée des menaces des gangs armés, la Police Nationale d’Haïti (PNH) a été placée en état d’alerte maximale. Selon une note officielle de la Coordination de Presse et des Relations Publiques de la PNH, cette décision découle d’une directive du Ministère de la Justice et de la Sécurité Publique et s’appuie sur les prérogatives légales du Directeur Général de la PNH, conformément à la loi du 29 novembre 1994.

Le Commandant en Chef a.i de la Police Nationale d’Haïti , Rameau Normil, a donné des instructions fermes aux Directeurs Centraux et Départementaux, ainsi qu’aux responsables des unités spécialisées et des commissariats. Ces directives visent à maintenir un niveau de vigilance élevé et à prendre toutes les mesures nécessaires pour contrecarrer d’éventuelles attaques criminelles ciblant la population civile.

Dans cette optique, une réunion stratégique de haut niveau s’est tenue dans la soirée du samedi 1er février 2025, au siège de la Direction Générale de la PNH, situé à Clercine, dans la commune de Tabarre.

En réponse aux menaces imminentes, la PNH a renforcé son dispositif de sécurité sur plusieurs axes routiers du pays, dans le but d’assurer la protection des citoyens et de leurs biens.

