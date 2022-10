La politique, c’est faire du neuf avec du vieux

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Comme des enfants pris en faute, nos autorit?s et nos hommes politiques devront faire leur devoir en retard et apprendre les nouvelles r?gles de la vie politique.

Apr?s le premier ministre Ariel Henry et ses ministres qui ont d? prendre leur plume pour de leur plus belle ?criture demander de l’aide, c’est la classe politique qui s’appr?te ? avaler les couleuvres du dialogue. Ce moment de dialogue qu’elle a ?vit? pendant des mois sonne.

