La population de Carrefour-Feuilles fuient les balles des bandits, le CSPN s’est enfin réuni sur la situation pour passer des instructions à la police nationale.

Il y a plus d’une semaine que les hommes armés de Grand Ravine ont commencé à semer la terreur à Savane Pistache, Carrefour feuilles. Ils ont tué, brûlé, pillé, d’après les témoignages de certains membres habitants qui ont déserté la zone. Deux policiers ont même été tués par ces malfrats.

Les riverains ont fui leurs maisons pour se réfugier sur des places publiques, au lycée de Carrefour-Feuilles et au Gymnasium Vincent. Lundi dernier, ils avaient manifesté pour dénoncer la violence des gangs et demander une intervention policière. Ils ont été repoussés à coups de gaz lacrymogène par des policiers au niveau du Champ de Mars.

Ces dernières 48 heures, la situation est devenue critique. Et, ce qui devrait être une réponse normale des forces de l’ordre et du gouvernement est devenu une situation d’exception mobilisant au plus haut niveau le conseil supérieur de la police nationale, selon une note du ministère de la culture et de la communication.

Le Conseil Supérieur de la Police Nationale (CSPN) réuni le mardi 15 août autour des attaques perpétrées contre la population de Carrefour Feuilles par des gangs armés depuis plusieurs jours a passé des Instructions à la PNH pour renforcer ses troupes déjà sur le terrain afin de neutraliser ces bandits armés, auteurs de meurtres et d’autres graves exactions, qui forcent les habitants à abandonner leurs demeures, précise cette note.

Par ailleurs, le gouvernement a assuré que la Police Nationale d’Haïti est en train de mettre toutes ses forces dans la bataille pour un retour à l’ordre à Carrefour Feuilles. Il ajoute que ce sont les échanges de tirs avec les bandits « certainement très perturbants pour la population » qui ont contraint les gens à se déplacer, et promet que la PNH travaille pour une issue rapide à la situation afin que les citoyennes et citoyens puissent retourner dans leurs quartiers.

