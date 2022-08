La po?sie r?volutionnaire de Jacques Steven Prioly

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

La po?sie de Jacques Steven Prioly fait appel au sentiment patriotique tout en priorisant la prose au d?triment de la versification. Elle interpelle et se cr?e une place au 21e si?cle ? un moment o? le temps du mouvement indig?niste est r?volu. La po?sie de Prioly refl?te, d’un c?t?, la fra?cheur et la modernit? ainsi qu’un aspect vintage. Le champ lexical, les choix s?mantiques, rien n’est hasard dans la po?sie de Jacques Steven Prioly.

La po?sie de Jacques Steven Prioly porte en elle l’habilet? qui manque ? certains po?tes et artistes dits <>. Le po?te a su allier dext?rit? po?tique et engagement politique. Jeune militant de gauche, sa po?sie qui est d’ailleurs r?volutionnaire n’a rien ? envier ? son discours politique, cependant diff?re par son originalit?. Dans son dernier recueil de po?mes Caf? Coton Corde Cha?ne Croix Caravelle Canne-?-Sucre Civilisation, Jacques Steven Prioly va ? contre-courant de la perception de Jean Paul Sartre de la po?sie. Le philosophe, dans son livre intitul? Qu’est-ce que la litt?rature ? paru aux ?ditions Gallimard en 1948 oppose la po?sie ? la prose et ? toute forme d’engagement politique au m?me titre que la peinture. <> a estim? Jean Paul Sartre qui circonscrit la po?sie dans un carcan esth?tique qui, selon lui, ne saurait ?tre politique. La po?sie de Jacques Steven Prioly nous prouve le contraire tout en restant fid?le ? son engagement esth?tique ainsi qu’? son engagement politique.

Po?te, ?diteur, PDG de Feray Edisyon, une jeune maison d’?dition, Jacques Steven Prioly, auteur de Les Cendres du temps, vient de publier son deuxi?me recueil de po?mes intitul? Caf? Coton Corde Cha?ne Croix Caravelle Canne-?-Sucre Civilisation. Publi?es chez Feray Edisyon, les deux plaquettes po?tiques du po?te traitent en majeure partie de l’un de ses th?mes de pr?dilection : <>. Deux recueils de po?mes coup de poing qui ?voquent la p?riode coloniale tant par leur forme que par leur fond et qui s’inscrivent ? la fois dans une d?marche identitaire affirmative et d?nonciatrice.

