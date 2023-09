La présence des soldats dominicains à la frontière est un appel à la guerre, d’après l’ex président Leonel Fernández

​

La présence des militaires dominicains à la frontière est un appel à la guerre, d’après l’ancien président Leonel Fernández.

L’ancien président dominicain Leonel Fernández prévient que la présence des militaires à la frontière avec Haïti est un appel à la guerre. Il demande au gouvernement de son pays de mieux réfléchir aux stratégies qu’il applique et d’utiliser la diplomatie pour résoudre le conflit provoqué par la construction du canal autour de la rivière Massacre.

“Nous devons respecter le protocole diplomatique, car déployer des troupes est comme un appel à la guerre, et nous ne sommes pas en guerre et nous ne voulons pas la guerre”, a déclaré l’ancien président dominicain.

Pour l’ancien chef de l’Etat dominicain, il existe une forme d’incohérence dans la méthode du gouvernement dominicain. “Nous devons voir quelle est la méthode la plus correcte pour résoudre ce problème. Un déploiement de troupes à la frontière , nous déclarions la guerre, la guerre à qui, à un groupe de personnes qui creusent un ouvrage pour l’usage et l’accès à l’eau”, a-t-il dit en ajoutant que la présence des militaires attirera l’attention du monde entier et cela fera la une des journaux.

Leonel Fernández pense que la meilleure formule c’est d’utiliser le couloir de la diplomatie afin de trouver une solution à cette crise. “Si vous voulez intensifier le conflit sur le plan diplomatique, vous pouvez vous adresser à l’OEA et, au sein de l’OEA, demander une réunion des ministres et demander aux ministres d’Amérique latine d’intervenir sur la question, et s’il s’avère que nous avons effectivement raison, puisque je crois que nous l’avons, alors la suspension de l’exécution des travaux est également ordonnée”, a-t-il expliqué.

