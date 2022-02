La presse prise entre deux feux, aucune voix ne doit etre tue

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Ce mercredi 23 fevrier, un journaliste a ete tue et trois autres blesses apres une intervention d’hommes armes qui seraient des policiers.

Les journalistes faisaient leur travail. Ils couvraient une manifestation d’ouvriers reclamant un meilleur salaire.

La Police Nationale d’Haiti a annonce l’ouverture d’une enquete pour fixer les responsabilites.

Le deces du journaliste Lazarre Maxiben intervient apres l’assassinat le 6 janvier dernier de deux journalistes par des membres de gangs. Amady John Wesley et Wilguens Louissaint avaient trouve la mort alors qu’ils realisaient une enquete.

Jusqu’a present, la justice haitienne n’a pas annonce l’ouverture d’une enquete sur ce double meurtre.

S’il est avere que se sont des policiers qui sont auteurs des coups de feu mortels de ce 23 fevrier 2022, la presse serait prise veritablement entre deux feux. Les forces de l’ordre d’une part et les bandits de l’autre, en cette meurtriere annee 2022.

On ne compte plus les attaques contre les locaux de medias dont on peine a identifier les auteurs. Aucune enquete depuis 2000, pour ne pas remonter a plus loin, n’a jamais ete menee a son terme dans les nombreux cas d’assassinats de personnalites de la presse.

Souvent, il n’y a aucune enquete.

Journalistes et citoyens sont loges a la meme enseigne au pays de l’impunite.

La presse, ou tout journaliste est journaliste, ou tout travailleur dans un media a quelque soit le poste de travail appartient a la grande famille, la presse est prise entre deux feux en Haiti.

La solidarite doit etre totale pour qu’aucune voix ne soit tue par ceux qui tuent. Presse en ligne, presse traditionnelle, presse radiotelevisee, presse ecrite, tous les journalistes sont journalistes.