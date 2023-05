La proposition d’inscrire le 50e anniversaire de la disparition de Suzanne Comhaire-Sylvain au calendrier 2024-2025 acceptée à l’UNESCO

​

UNESCO : acceptation de la proposition d’inscrire le 50e anniversaire de la disparition de Suzanne Comhaire-Sylvain au calendrier des célébrations d’anniversaire 2024-2025

L’Ambassadeur, déléguée permanente de la République d’Haïti auprès de l’UNESCO, Madame Dominique Dupuy, a informé dans un communiqué que la proposition d’inscrire le 50e anniversaire de la disparition de Suzanne Comhaire-Sylvain au calendrier des célébrations d’anniversaire auxquelles l’UNESCO s’associera en 2024-2025, a été acceptée, ce 17 mai 2023, à l’unanimité et sans débat par le Conseil exécutif de l’Organisation.

La linguiste Suzanne Comhaire-Sylvain, née le 6 novembre 1898 à Port-au-Prince et décédée le 20 juin 1975 au Nigéria, est la première à faire ressortir la place de l’héritage africain dans la formation du créole haïtien. Également première femme ethnologue haïtienne, elle a mené avec rigueur des travaux de recherche sur plusieurs continents et laisse une œuvre considérable dans l’étude des contes et de la culture populaire en Haïti, dans les Caraïbes et en Afrique.

“Après la commémoration du 250e anniversaire de la naissance de Catherine Flon, la Délégation permanente de la République d’Haïti se réjouit de l’approbation de la deuxième soumission haïtienne à ce programme depuis notre adhésion à l’UNESCO en 1946. Le 125e anniversaire de la naissance de Suzanne Comhaire-Sylvain, le 6 novembre 2023, est également inscrit dans les célébrations de “l’Année du patrimoine culturel haïtien” décrétée par le ministère de la culture”, peut-on lire dans ce communiqué.

La Délégation permanente d’Haïti auprès de l’UNESCO a par ailleurs remercié les trois pays qui ont supporté cette candidature : Cuba, l’Ethiopie et le Gabon. La célébration de la vie et de l’œuvre de Suzanne Comhaire-Sylvain, à l’occasion du 50e anniversaire de sa disparition, offrira, selon elle, une grande opportunité de mettre en exergue le rôle essentiel des femmes haïtiennes dans le champ des sciences humaines et sociales.

