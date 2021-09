Alors que l’aide commence de plus en plus à arriver dans les trois départements ravagés par le tremblement de terre du 14 août 2021, les sinistrés dans les sections communales continuent de lancer des appels de détresse. Les zones les plus reculées dans le Sud, les Nippes et la Grand’Anse attendent toujours l’aide du gouvernement plus de 15 jours après la catastrophe. Face à cette situation, la Direction de la protection civile (DPC) annonce qu’elle va changer de stratégie.