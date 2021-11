La recolte douce des larmes d’Edwidge Danticat

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

<> est le deuxieme roman d’Edwidge Danticat. Le livre raconte un pan de l’histoire d’Haiti et de Republique dominicaine : aout 1937. Il parle du massacre des coupeurs de canne et domestiques haitiens par le Generalissimo, Rafael Trujillo, dictateur de la Republique dominicaine. C’est un recit qui est faconne par le devoir de memoire. C’est aussi une histoire d’amour tissee entre deux Haitiens, Amabelle Desir, jeune domestique et Sebastien Onius, coupeur de canne. Un ecrit empreint de lyrisme et d’emportement. C’est l’histoire d’un fleuve, d’une grotte, d’une chute d’eau.

Le roman d’Edwidge Danticat est d’une intrigue complexe. Il brise l’ordre chronologique de la narration. L’histoire est racontee par un personnage-narrateur, Amabelle Desir, la focalisation interne. Le livre regorge beaucoup de suspens et touche la sensibilite du lecteur.

Ici, il est propose 5 categories psychanalytiques chez Freud et Daco pour comprendre le comportement d’Amabelle au debut de ce livre. Ce bref regard analysera le premier chapitre du livre et devoilera quelques-unes de ses verites psychanalytiques.

Eternel passe

Selon Pierre Daco, l’ <> est un passe qu’on n’arrive pas a depasser ou dont on arrive pas a se passer. Dans le cas d’Amabale Desir, ce passe fait partie d’elle, <>. En effet, L’eternel passe designe ce passe traumatisant qui vient toujours hanter Amabelle. Ce passe correspond a la la noyade de ses parents et a la disparition de Sebastien. Tout cela imprime ses traces dans l’inconscient d’Amabelle. << Ce passe est plus fait de chair que d'air…), dit-elle au debut du livre.

<>

Deuil et melancolie

Le deuil est, selon Freud, la reaction a la perte : un etre, la patrie, la liberte, un ideal. Alors que la melancolie est vue d’un point de vue psychique par une depression profondement douloureuse, le manque d’interet au monde exterieur, diminution de l’estime de soi, etc. Ces isotopies, en effet, traduisent les reactions intermittentes d’Amabelle a chaque fois que le passe la retient avec ses souvenirs cauchemardesques. Elles traduisent sa depression douloureuse. Elle n’a pas cesse de parler d’absence, d’ombre, de reves inutiles, de gene superflue qui vient occuper l’espace minuscule qui lui reste.

<>

Fantasme

Cette isotopie explique la situation inextricable d’Amabelle, ou elle ne peut pas s’empecher de representer a l’esprit l’image de Sebastien, ou elle s’engage dans une dynamique de ressouvenir des moments vecus avec lui. Fantasme est, chez Freud, une representation, un scenario imaginaire, conscient, preconscient ou inconscient, qui implique un ou plusieurs personnages et qui met en scene de facon plus ou moins deguisee un desir. <>, se souvient Amabelle.

Beatitude

La beatitude represente symboliquement la grotte derriere la chute d’eau et la source du ruisseau ou les coupeurs de canne a sucre vont se baigner. Cette grotte a laquelle Amabelle fait allusion dans le livre est un espace de refuge et de liberte, un espace d’assouvissement du besoin d’excedance, de repos, de vie ataraxique… C’est donc un <>, comme le dit Freud, en ce sens qu’Amabelle voudrait faire corps avec la nature par son angoisse devant la puissance du destin. C’est <> : c’est donc une mecanique de defense. Cela avoisine le sentiment du Lac noir dont parle Pierre Daco.

<>.

La grande mere ou le ventre maternel

L’archetype de la mere comme celui de Dieu est puissant et vaste, selon Pierre Daco. Cette isotopie nous renvoie au choix d’Amabelle de mourir d’une mort vivante, de retourner a la grande matrice, qui est le repos, le sommeil, l’eternite, l’obscurite douce, et la mort, la ou elle sera avec Sebastien comme deux amants-qui-ne-font-qu’un-et-qui-s’en-vont-unis-dans-la-mort. C’est donc le reve du <> : <>.

<>. (Chapitre 40. P. 341-343, La recolte douce des larmes, Presses Nationales d’Haiti, 2011).

Tous les sentiments et les emotions inconscients d’Amabelle sont complementaires. D’un cote, Amabelle Desir, ne pouvant pas du tout s’affranchir du passe, se retrouve dans un eternel passe. Elle va ensuite se jeter continuellement dans l’amertume et ses resonnances. D’un autre cote, elle va se fixer sur l’etre aime, Sebastien, d’ou surgissent les moments passes avec lui : son souffle dans la piece, son corps d’acier. Son fantasme fait place a une beatitude qui, a son tour, fait place a son souci de retourner dans le sein de sa mere, comme une enfant qui aurait l’Angoisse de la naissance. Chacun de ses sentiments peut etre vu aux grilles de l’autre. Ainsi donc, a la fin du chapitre, la femme articule une <> a Sebastien, une promesse d’aller vers sa cascade. Une facon de lui dire qu’elle va le retrouver la ou il est. L”image de la cascade est la symbolique de la chute. Ici la mort est vue comme une chute dans l’au-dela.