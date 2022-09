La reconstruction du grand Sud vue par la num?ro deux de l’ONU en Ha?ti

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Au terme d’une visite dans le grand Sud, un an apr?s an le s?isme du 14 ao?t, Ulrika Richardson, repr?sentante sp?ciale adjointe du secr?taire g?n?ral de l’organisation des Nations unies (ONU), coordonnatrice r?sidente, coordonnatrice humanitaire en Ha?ti, a confi? au Nouvelliste avoir constat? des <>. <>, a-t-elle avanc?, soulignant que <>. <>, a soutenu Ulrika Richardson, qui s’est fendue d’un appel au secteur priv? du grand Sud.

L’?conomie locale doit jouer un r?le important dans la reconstruction. Cela n’est pas en train de se faire, a indiqu? cette haute fonctionnaire de l’ONU. La num?ro deux de l’ONU en Ha?ti a estim? que le plan de reconstruction mis en place par le gouvernement doit ?tre <>.

Sur son appel aux autorit?s ? acc?l?rer les efforts de rel?vement et de reconstruction dans le grand Sud, Mme Richardson a fait remarquer qu’elle s’adresse aussi aux partenaires de d?veloppement qui avaient fait des promesses ? la conf?rence des bailleurs de f?vrier 2021. << Les Nations unies sont en contact avec nos partenaires techniques et financiers. Il faut qu'on redynamise ces contacts pour mieux accompagner et travailler non seulement avec le gouvernement, mais aussi avec les autorit?s locales, les associations de base, des organisations communautaires, de proximit?. <>, a assur? Ulrika Richardson.

La collaboration ?troite avec la Banque mondiale, la Banque interam?ricaine de d?veloppement, (BID) (le minist?re de la Planification et d’autres entit?s ha?tiennes continue de mieux coordonner les interventions. <>, a indiqu? Ulrika Richardson. <>, a-t-elle poursuivi. <>, a l?ch? Mme Richardson.

Interrog?e sur l’avancement du processus de d?caissement des montants promis lors de la conf?rence des donateurs en f?vrier dernier, Ulrika Richardson a inform? que pas mal de fonds sont d?j? engag?s. <>, a-t-elle exhort?, appelant ? l’?tablissement d’un couloir s?curitaire en vue de permettre aux humanitaires, aux partenaires de d?veloppement et ? toute partie impliqu?e de travailler en faveur des populations affect?es par le s?isme du 14 ao?t 2021.