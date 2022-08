La reconstruction et le rel?vement du sud d’Ha?ti d?vast? par le tremblement de terre doivent s’acc?l?rer

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Dans les d?partements touch?s par le s?isme, il y a beaucoup d’insatisfactions et des promesses non tenues, a appris Le Nouvelliste. Le gouvernement ha?tien dans le cadre du Plan int?gr? de reconstruction et de redressement du gouvernement pour le sud, connu sous le nom de PRIPS, a annonc? la mobilisation de 10 milliards de gourdes. En f?vrier 2022, quelque 600 millions de dollars am?ricains ont ?t? promis lors de la conf?rence des donateurs.

La reconstruction et le rel?vement du sud d’Ha?ti, d?vast? par un tremblement de terre en ao?t dernier, doivent s’acc?l?rer, selon la coordinatrice humanitaire des Nations unies, la plus haute responsable humanitaire de l’organisation dans le pays, Ulrika Richardson, peut-on lire dans un communiqu? de l’ONU, datant du mercredi 17 ao?t 2022.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.