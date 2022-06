La rentr?e des classes fix?e au 5 septembre

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Les ?l?ves sont attendus dans les salles de classe le 5 septembre. La date de la rentr?e est fix?e par le MENFP dans le calendrier pour la nouvelle ann?e scolaire 2022/2023.

Dans ce calendrier, on peut constater que le nombre de jours de classe est r?duit, passant de 196 ? 191 jours. C’est r?ciproque pour la quantit? d’heures de cours pour les ?l?ves. Le MENFP pr?voit 1 146 heures pour le secondaire et 935 heures pour l’enseignement fondamental alors que dans le calendrier scolaire de l’ann?e acad?mique qui s’appr?te ? ?tre boucl?e les heures de cours ?taient r?parties ainsi : 980 heures pour l’enseignement fondamental et 1 176 heures pour le secondaire.

Plus de jours de cong? retenu par le minist?re de l’?ducation nationale et de la Formation professionnelle passant de 9 jours ? 12 jours. La date du 30 juin est fix?e pour boucler l’ann?e scolaire 2021/2022.

Pour les vacances de fin d’ann?e et de P?ques, le MENFP a retenu respectivement les dates du 23 d?cembre au 8 janvier et du 6 avril au 9 avril. Avant ces vacances, les ?coliers auront un moment de pause pour la p?riode carnavalesque qui d?butera le 17 f?vrier et la reprise des cours est pr?vue le 23 f?vrier.

Toujours selon le calendrier, les inscriptions pour le bac permanent commenceront du 24 octobre au 17 novembre. Celles pour les examens d’?tat sont fix?es du 14 novembre au 20 janvier 2023.

Quant aux examens officiels : les ?l?ves du bac permanent subiront les ?preuves du 19 au 22 d?cembre 2022. 9e AF: 19 au 21 juin. ENI: 19 au 23 juin 2023. La m?me date est retenue pour les ?preuves de CEF.

Les dates 3 au 6 juillet et 10 juillet au 4 ao?t sont d?finies pour les examens de fin d’?tudes secondaires.