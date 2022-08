La rentr?e des classes renvoy?e au 3 octobre

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

“Suite aux d?cisions adopt?es en Conseil de gouvernement, le vendredi 26 ao?t 2022, portant, entre autres, sur la rentr?e scolaire, le minist?re de l’?ducation nationale et de la Formation professionnelle (MENFP) porte ? la connaissance du public en g?n?ral et de la communaut? ?ducative en particulier que la rentr?e des classes pour l’ann?e acad?mique 2022-2023 est d?sormais fix?e au lundi 3 octobre 2022”, pr?cise le communiqu?.

