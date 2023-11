La République dominicaine fixe de nouveaux prix pour les visas simples et multiples

​

Le Ministère des Relations Extérieures de la République dominicaine fixe de nouveaux prix pour les visas dominicains.

Le Ministère des Relations Extérieures de la République dominicaine, dans un communiqué rendu public sur son site internet, a annoncé la normalisation des frais consulaires, éliminant ainsi la diversité des prix pour le même service. En ce sens, le MIREX a publié les nouveaux prix pour les différents types de visas. Dans cette liste les prix des visas étudiants et du tourisme sont fixés à 100 dollars américains.

Nous partageons avec vous les nouveaux tarifs de prestations dans tous nos consulats et sections consulaires, a écrit le ministère des relations extérieures de la République dominicaine à propos du prix des visas qui est réparti ainsi: Visa de tourisme simple (TS) : 100 US$/ Visa d’affaires simple (NS) : 150 $ US/ Visa étudiant (NS) :100 $ US/ Visa de dépendance (DPM) : 150 USD/Visa de Résidence: 200$/ Visa d’affaires multiple (NM) : 200 US$/ Visa de courtoisie simple (CS) : 0 USD/ Visa d’affaires à des fins de travail (NM1): 200 $ US.

L’institution a précisé qu’à travers une résolution signée par le chancelier Roberto Álvarez, de nouveaux prix ont été fixés pour les services de passeports , visas, procurations, certificats et autres documents, générant une réduction du coût de la majorité , dans le but d’en bénéficier et d’offrir une meilleure expérience pour la communauté dominicaine à l’étranger.

La résolution du MIREX vise à renforcer la transparence avec laquelle la gestion actuelle a été faite, puisqu’elle reconnaît le droit des personnes de réclamer un remboursement au cas où des tarifs supérieurs leur seraient facturés à la valeur qui y est établie et ordonne aux consulats de déclarer mensuellement les revenus perçus pour les services offerts, a indiqué le communiqué.

Les autorités dominicaines ont pris cette décision à un moment où leur visa était très cher. Avant cette résolution, le prix d’un visa variait entre 450 et 500 dollars américains dans les agences de voyages en Haïti.Le MIREX a ajouté qu’il publiera et tiendra à jour le tarif des services consulaires , à travers son site Internet et les comptes de toutes les missions diplomatiques et consulaires à travers le monde.

