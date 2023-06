La République dominicaine organisera le mondial féminin U17 2024, le mondial des clubs 2025 attribué aux États-Unis

​

​

La Fédération Internationale de Football Amateur attribue aux États-Unis le mondial des clubs remanié en 2025, la République dominicaine accueillera la coupe du monde féminine U17 en 2024.

Le conseil de la Fédération Internationale de Football Amateur lors d’une réunion par visioconférence organisée ce vendredi 23 juin 2023, a annoncé qu’elle a attribué le mondial des clubs 2025 aux États-Unis. Cette compétition remaniée se jouera avec 32 clubs au lieu de sept. Par ailleurs, l’instance mondiale du football a aussi attribué l’organisation de la coupe du monde féminine U17 à la République Dominicaine, notre pays voisin. Le choix des pays hôtes a tenu compte notamment des exigences en matière d’infrastructures et de services et des grands objectifs stratégiques pour la compétition, a indiqué la FIFA.

“La Coupe du Monde des clubs de la FIFA 2025 constituera la compétition phare du football masculin de clubs professionnel à l’échelle mondiale”, a indiqué le patron de la FIFA, Gianni Infantino. “La Coupe du monde des clubs de la FIFA 2025 constituera la compétition phare du football masculin de clubs professionnel à l’échelle mondiale. Grâce à l’existence des principales infrastructures requises et à un intérêt local important, les États-Unis étaient le candidat idéal pour accueillir cette épreuve sous sa nouvelle forme”, a-t-il ajouté.

Avec cette nouvelle formule, 32 clubs seront présents en 2025: douze pour l’Europe, six pour l’Amérique du Sud, quatre pour la CONCACAF, l’Asie et l’Afrique, une place pour l’Océanie et une pour le pays hôte du tournoi.Plusieurs clubs sont déjà automatiquement qualifiés pour l’Europe dont les vainqueurs de la Ligue des champions européenne en 2021, 2022, 2023 et le futur champion 2024. Les huit places restantes sont calculées selon le coefficient établi par l’UEFA sur les résultats des quatre dernières saisons, a rapporté l’Équipe.

République dominicaine, pays organisateur du mondial féminin U17 2024

La FIFA a octroyé ce vendredi l’organisation de la coupe du monde féminine U17 à la République dominicaine, notre pays voisin qui accueillera pour la première fois une compétition internationale de la FIFA.

Par ailleurs, les droits d’organisation de la Coupe du monde masculine U17 2023 ont été octroyés à l’Indonésie, ceux de la Coupe du monde féminine U20 2024 à la Colombie et ceux de la Coupe du monde de futsal 2024 à l’Ouzbékistan.Les dates exactes de ces compétitions seront communiquées bientôt.

En savoir plus:

Direksyon Pwoteksyon Sivil mande pou moun pa pran lanmè sou kot Sid peyi a jiska nouvèlòd