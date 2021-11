The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Chaque pays decide de son sort. Chaque personne est libre de son destin. Autant que possible.

En Haiti, ces derniers jours, certains s’adonnent a une version revisitee et etrange de la roulette russe : la roulette russe a l’haitienne.

Il y a deux versions de la roulette russe a l’haitienne.

Dans la premiere, on charge toutes les chambres d’un revolver et on enleve une balle, on fait tourner le barillet et on presse sur la detente.

Dans la deuxieme version on charge un pistolet avec des balles prises au hasard dans un saladier qui en contient autant que peut en accepter le chargeur. Toutes les balles sont vraies, sauf une chargee a blanc. Ensuite on presse sur la detente.

Dans l’une et l’autre version haitienne, avec revolver ou pistolet, il y a peu de probabilites de ne pas finir victime si l’on pointe l’arme contre soi. Cela n’a plus rien a voir avec la roulette russe qui laisse une grande place a l’aleatoire. Aux probabilites.

Comme le rapporte Georges Surdez (Ajob in the legion in <> du 23 decembre 1933), la roulette russe est une invention de sergents russes pendant la Premiere Guerre mondiale : <>

Rien de comparable dans les deux versions haitiennes de la roulette russe. Dans le cas haitien, l’originalite c’est qu’on ne cherche pas a se tuer ni a defier la mort. Aucun courage ni panache. On pointe toujours l’arme contre l’autre, un autre pour qui on n’a aucune estime, aucune empathie. C’est plus un jeu de massacre ou l’on ne laisse aucune chance a son adversaire ou a celui que l’on souhaite defaire.

Ceux qui jouent a la roulette russe a l’haitienne prennent toutes les precautions pour ne pas en etre victimes. Ils pointent et tirent sur le pays, sur l’avenir, sur le bonheur des autres. Ils enlevent la vie des autres. Ils se donnent le beau role. Ils sont chasseurs, pas gibiers.