La route de Lalue transformée en marché et station d’autobus

La route de Lalue, nouvelle plaque tournante du transport et du commerce à Port-au-Prince

Depuis plusieurs mois, la route de Lalue, autrefois une voie de circulation ordinaire, est transformée en un marché animé et une station de voitures desservant les trajets entre Port-au-Prince et diverses villes de province du sud d’Haïti. Cette mutation est la conséquence directe des violences exercées par les gangs, contraignant marchands et chauffeurs d’autobus de Portail Léogâne et du bas du Centre-ville de Port-au-Prince à fuir pour se réinstaller à Lalue et ses environs.

En effet, la route de Lalue est désormais un véritable carrefour de vie où se croisent une multitude de personnes et de véhicules. Les trottoirs sont envahis par des étals de marchandises, formant un marché improvisé où les commerçants vendent leurs produits à même le sol. L’entrée de la ruelle Vaillant, en particulier, est devenue un point névralgique avec de nombreux autobus assurant les liaisons vers Les Cayes, Miragoâne, Jérémie, Jacmel et d’autres destinations.

Le déplacement de ces activités vers Lalue n’a pas été sans conséquences. La cohabitation entre les véhicules et les piétons sur une route autrefois plus dégagée a profondément modifié la dynamique locale. Les trottoirs, habituellement destinés aux piétons, sont désormais encombrés par les marchandises des marchands, forçant les passants à circuler sur la chaussée et augmentant les risques d’accidents.

Les chauffeurs d’autobus, quant à eux, ont trouvé dans cette relocalisation une nouvelle base d’opérations. L’entrée de la ruelle Vaillant est devenue un terminal informel où sont stationnés les véhicules assurant les trajets vers les différentes villes du sud. Cette installation temporaire tend à s’installer dans la durée, offrant une solution de repli face à l’insécurité du centre-ville, mais posant également des défis en termes d’organisation et de gestion de l’espace public.

Cette transformation de Lalue en marché et station de bus a un impact économique certain. Les marchands y trouvent une nouvelle clientèle, et les transporteurs peuvent continuer leur activité sans trop craindre pour leur sécurité. Cependant, cette situation crée également une pression sur les infrastructures locales. La route, déjà encombrée, doit désormais supporter un trafic beaucoup plus intense, tant en termes de véhicules que de flux de piétons.

“Je dois faire mon commerce à Lalue car le centre-ville n’est pas sûr. Ici, je me sens plus en sécurité grâce à la forte présence policière. Cependant, je suis conscient que l’espace à Lalue est insuffisant pour accueillir tous ces commerçants et les stations de voitures”, a déclaré un jeune homme qui réparait des téléphones près du ministère de l’Intérieur.

Les habitants de Lalue et ses environs, eux, vivent un changement de leur environnement quotidien. Certains se réjouissent de l’animation et des opportunités économiques que cette nouvelle configuration apporte, tandis que d’autres déplorent le désordre et les nuisances engendrées.

“L’augmentation des activités commerciales entraînera une plus grande circulation d’argent ici, mais Lalue n’était pas préparée à cela. Nous, les résidents de la zone, craignons souvent que l’endroit ne devienne plus dangereux, avec une présence accrue des voleurs et une augmentation des crimes, car ces lieux d’activités commerciales attirent souvent de nombreux voleurs”, a réagi un citoyen qui habite à la ruelle chrétien.

La transformation de Lalue en un marché vibrant et une station de bus est un témoignage de la résilience des habitants de Port-au-Prince face à l’adversité. Toutefois, cette résilience doit être soutenue par des actions concrètes des autorités pour éviter que la situation ne se détériore davantage et pour préparer un retour à une normalité sécurisée et ordonnée.

