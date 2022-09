La route nationale #2 bloqu?e au niveau de Chalon (Mirago?ne)

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Publié le 2022-09-07 lenouvelliste.com

La route nationale num?to 2 est bloqu?e ce mercredi matin, ? hauteur de Chalon, localit? de la premi?re section communale de Mirago?ne. Les activit?s sont paralys?es au centre-ville o? les rues sont quasiment d?sertes. Les portes des institutions publiques et priv?es, dont les banques commerciales, sont rest?es ferm?es. La circulation d’automobiles a compl?tement diminu? dans le chef-lieu du d?partement des Nippes, ce mercredi 7 septembre.

