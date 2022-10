The content originally appeared on: Le Nouvelliste

L’agence culturelle de la r?gion nouvelle-Aquitaine (ALCA) et l’Institut des Afriques (idAf) de concert avec La Maison des ?critures et Centre intermondes de La Rochelle, et La Villa Valmont lanc? le 5 octobre dernier sur leur site web un nouvel appel ? candidature pour la prochaine ?dition de la r?sidence d’?criture Francophone Afrique-Ha?ti. Les int?ress?es ont jusqu’au 6 novembre 2022 pour envoyer leur dossier. Le laur?at ou la laur?ate doit s’engager ? r?sider 8 semaines au sein des lieux partenaires : Bordeaux et La Rochelle. La r?sidence se tiendra du 20 f?vrier 2023 jusqu’au 14 avril 2023. La r?sidence est dot?e d’une bourse de 3 200 EUR net, octroy?e par ALCA et l’Institut des Afriques. Le montant sera vers? en 2 parties : ? l’arriv?e de l’auteur ou de l’autrice et ? la fin du parcours de r?sidence.

La r?sidence d’?criture Francophone Afrique-Ha?ti est lanc?e pour la premi?re fois en 2017 dans l’objectif de soutenir la cr?ation litt?raire, promouvoir la diffusion de la litt?rature francophone et favoriser la circulation des autrices et des auteurs francophones des Afriques et d’Ha?ti au sein de la r?gion Nouvelle-Aquitaine. Cette r?sidence est n?e aussi dans le but de faciliter la mise en r?seau des auteurs avec les acteurs essentiels au d?veloppement de son projet litt?raire et de son parcours d’auteur. <>

Cette r?sidence encourage l’ouverture internationale des citoyens ? travers les rencontres avec la laur?ate ou le laur?at de la r?sidence. Celle-ci porte un dispositif de soutien aux ?critures francophones issues des territoires africains (Maghreb, Afrique subsaharienne, Afrique australe, Madagascar) et ha?tiens. Selon les initiateurs, l’?dition 2023 de cette r?sidence sera coport?e avec La Maison des ?critures et Centre intermondes de La Rochelle (17), la Villa Valmont ? Lormont (33) et La Maison des auteurs et des autrices – Des ?critures ? la sc?ne de Limoges (87).

<>, ?crit les responsables dans le communique de presse de cette ?dition.

Les crit?res d’?ligibilit?

L’auteur ou l’autrice doit ?tre publi?. : ?crivain, po?te, illustrateur, sc?nariste BD, dessinateur BD, essayiste (hors sciences humaines et sociales). Le fran?ais doit ?tre votre langue d’?criture. Vous devez avoir ? votre actif au moins un livre publi? ? titre individuel, par une maison d’?dition professionnelle. <> l’auto-?dition et l’?dition ? compte d’auteur ne sont pas ?ligibles. Vous devez avoir aussi un projet d’?criture litt?raire ? d?velopper en r?sidence