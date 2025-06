La Russie propose l’asile politique à Elon Musk 

This content originally appeared on juno7 - Haïti News

Alors que les tensions s’exacerbent entre Elon Musk et l’entourage de Donald Trump, Moscou se dit prête à offrir l’asile politique au milliardaire.

Alors que les relations se tendent entre Elon Musk et plusieurs proches de Donald Trump, la Russie n’écarte pas l’idée d’accueillir le patron de Tesla, SpaceX et X (ex-Twitter). Dmitri Novikov, premier vice-président de la Commission des Affaires internationales de la Douma (chambre basse du Parlement russe), a évoqué publiquement la possibilité d’offrir l’asile politique à l’homme d’affaires devenu l’un des personnages les plus controversés de la scène américaine.

« Elon Musk pourrait obtenir l’asile politique en Russie, mais il est peu probable qu’il en ait besoin », a déclaré Dmitri Novikov, minimisant les tensions comme de simples « querelles personnelles » tout en assurant que la Russie resterait ouverte à un éventuel accueil, si la situation venait à se détériorer.

Cette proposition intervient dans un contexte d’hostilité croissante entre Musk et des figures influentes du camp Trump. Steve Bannon, ancien stratège de la Maison-Blanche, a récemment accusé Elon Musk d’être en situation migratoire irrégulière, appelant même à son expulsion immédiate des États-Unis. Ces accusations, relayées par le New York Times, alimentent un climat d’acharnement politique qui ne laisse pas indifférents les observateurs internationaux.

Si un exil de Musk vers la Russie semble pour l’instant hautement hypothétique, la simple évocation d’un tel scénario illustre bien l’ampleur symbolique que représente Musk à l’échelle géopolitique. À la croisée des industries technologiques, spatiales, énergétiques et médiatiques, le milliardaire fascine et inquiète au-delà des États-Unis.

L’Union européenne n’est pas en reste. À Bruxelles, la porte-parole de la Commission européenne, Paula Pinho, a déclaré qu’Elon Musk serait « très bienvenu » dans l’Union, en réponse à une question sur une possible relocalisation de ses activités. Thomas Reigner, autre responsable européen, a abondé dans le même sens : « Toute personne est la bienvenue pour entreprendre et investir au sein de l’UE. »

En attendant une éventuelle décision de l’intéressé, Musk continue de faire l’objet de débats passionnés sur son rôle dans la sphère publique et politique, incarnant à lui seul les tensions entre innovation, pouvoir, et polarisation idéologique dans l’Amérique d’aujourd’hui.

