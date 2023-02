La Samaritainen, 6e et dernier ” Majô “

The content originally appeared on: News Americas Now

football. Régional 1 – Groupes A et B – mise à jour et récapitulatif

Le duel à distance opposant la Samaritaine, de Patrick Percin (à gauche), et le RC Saint-Joseph, de Yohan Civault, a été à l’avantage des nordistes. • M.M.

Le dernier ticket pour la poule haute était convoité par trois équipes, la Samaritaine, le RC Saint-Joseph et l’Assaut. Le dernier mot revient finalement au onze jaune et vert, qui rejoint le Golden Lion, l’US Diamantinoise, l’Aiglon, le Club Colonial et le Club Franciscain, à l’occasion des play-offs intitulés ” Tournoi des 6 majô “. Dont la première journée débutera le week-end du 11 février.

Au François, dans un match sans enjeu, puisque les

deux équipes étaient déjà qualifiées, l’avantage est revenu au Club

Colonial. Dès la 5e minute, Andy Marny a ouvert le score

pour les visiteurs d’une frappe croisée (0-1). A la 19e minute, sur une contre-attaque, Alexandre

Emile, sur la droite, sert Alessandro Loetitia qui remet en touche

à Wesley Philippo qui n’a plus qu’à pousser le ballon au fond des

filets (0-2). 13 minutes plus tard, Philippo s’offre un doublé.

Il exploite une erreur de la défense franciscaine et une mauvaise

anticipation de Dimitri Crusol (0-3, 32e). Andy Marny clôturera le

score d’une frappe du gauche après un petit numéro dans la surface

(0-4, 80e). En plus de se retrouver dans la poule haute, les

deux équipes seront adversaires en demi-finales de coupe

Vyv. Au Morne-des-Esses, les

Samaritains exultaient après le nul, synonyme de

qualification en play-offs, obtenu. Ce ne fut pas chose facile pour hommes de Gaël

Germnay qui ont pourtant ouvert le score. Le coup franc botté par

Hérelle, cafouillé par la défense vert-préenne, est repris de la

tête par Véga (1-0, 23). Quatre…

