La sant? en Ha?ti : d’une crise ? une autre

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Depuis tant?t deux ans, la Covid-19 traverse d’un pas de g?ant toutes les ?poques de la vie nationale. De la crainte d’une nouvelle vague meurtri?re, toujours imminente, ? la surprise g?n?rale de nouveaux variants moins virulents ici qu’ailleurs, Ha?ti a su jusqu’ici juguler la Covid-19.

En d?but d’ann?e, ne sachant plus quoi faire face ? l’insouciance de la population et l’augmentation exponentielle des cas de Covid, le minist?re de la Sant? publique et de la Population avait souhait? le r?tablissement de l’?tat d’urgence sanitaire.

<>, avait ?crit la ministre de la Sant? publique et de la population.

Cependant les activit?s carnavalesques avaient eu raison de la Covid-19 avant que le pays n’enregistre, deux mois plus tard, le taux de l?talit? le plus ?lev? depuis le d?but de la pand?mie.

L’h?pital g?n?ral attend toujours sa reconstruction

L’H?pital de l’Universit? d’?tat d’Ha?ti, le plus grand centre hospitalo-universitaire du pays, attend sa reconstruction depuis tant?t 12 ans. ? chaque d?but d’ann?e, ce qui reste de l’ancien b?timent juxtapos? au nouveau qui avance ? pas de tortue est le t?moin fid?le d’une reconstruction qui n’a toujours pas tenu ses promesses.

Comme ? chaque ?tape de la reconstruction, impossible de remonter ? la source de l’obstruction. Les responsables se contentent d’?changer la balle d’un camp ? un autre.

Covid-19: des malades et des d?c?s

Ha?ti s’est fait une grosse frayeur entre mai et juin 2021. Des patients infect?s par la Covid-19 ont litt?ralement envahi les h?pitaux qui, ayant une capacit? d’accueil limit?e, ont annonc? les uns apr?s les autres leur d?bordement en moins d’une semaine. Puis, arrivent les d?c?s de la Covid-19, des plus sceptiques aux plus pr?cautionneux, des anonymes aux c?l?brit?s.

Du 20 mai au 9 juin 2021, les chiffres officiels du minist?re de la Sant? publique faisaient ?tat de 72 d?c?s.

<>, avait constat? la cellule scientifique avant de formuler ses nouvelles recommandations.

<>, s’?poumonnait le journaliste Roberson Alphonse, constatant que <>

En un mois, la Covid-19 avait mis ? nu toutes les faiblesses du syst?me de sant? ha?tien. Les centres hospitaliers les plus r?put?s n’avaient pas pu r?sister ? cette vague meurtri?re qui aura dur? moins de deux mois. Tant mieux alors !

L’arriv?e des vaccins

<>, avait r?v?l? un communiqu? de l’ambassade des ?tats-Unis en Ha?ti, jeudi 15 juillet.

Occult?e par la nouvelle de l’assassinat de l’ex-pr?sident de la R?publique, Jovenel Mo?se, la campagne vaccinale n’arrivera jamais ? prendre son envol en cinq mois.

Selon le <> jusqu’au 25 septembre 2021, la R?publique dominicaine avait d?j? vaccin? 55, 05 % de sa population. Ha?ti ?tait le bon dernier avec 0.37 % de personnes vaccin?es trois mois apr?s le d?but du processus vaccinal contre la Covid-19. Elle ?tait pr?c?d?e par le Nicaragua qui est ? 7, 49% avec une campagne vaccinale qui monte en puissance, pr?cisent les sp?cialistes.

Cette semaine, le directeur g?n?ral du MSPP, le Dr Laur? Adrien, a d?clar? <>

Malgr? le don de 165 000 doses du vaccin Johnson & Johnson (J&J) en ce mois de d?cembre, la mobilisation pour une couverture vaccinale se fait attendre.

Le s?isme du 14 ao?t 2021

Le s?isme du 14 ao?t 2021, dans la p?ninsule du Sud, a pratiquement d?truit les infrastructures sanitaires dans les trois d?partements touch?s par le s?isme, dont le d?partement des Nippes, l’un des plus n?glig?s du pays.

Plong? au plus fond dans une crise politique, le pays s’est r?veill? ce 14 ao?t avec trois d?partements qui, d?connect?s depuis des mois avec la capitale du pays, ont besoin de tout.

Dans cette effervescence, la bonne nouvelle ?tait celle d’une r?ponse m?dicale initi?e par les professionnels de sant? ha?tien aid?s par la grande solidarit? de la soci?t? civile.

Plus de 65 interventions chirurgicales r?alis?es, plusieurs centaines de patients soign?s et des facult?s des sciences de la sant? en premi?re ligne.

Dr Alex Larsen: un nouveau ministre de la Sant? publique et de la Population

Le 25 novembre 2021, le Dr Alex Larsen remplace le Dr Marie Greta Roy Cl?ment qui a pass? 56 mois ? la t?te du MSPP. Lors de sa derni?re prise de parole, la ministre sortante a reconnu que la sant? n’a jamais ?t? la priorit? du pays, en t?moigne, souligne t-elle, la part de 3.8% du budget national accord?e ? la sant? pour l’exercice fiscal 2020-2021.

Malgr? un bilan assez ?toff? de la ministre sortante, elle laisse le minist?re sans jamais s’attaquer ? quelques grands symboles de d?faillance du syst?me de sant? dont le fonctionnement des h?pitaux universitaires et la sempiternelle question de la formation m?dicale et param?dicale en Ha?ti.

Du scandale des examens d’?tat des infirmi?res ? la question de dipl?me des m?decins g?n?ralistes en passant par le service social annul?, oubli? avant d’?tre report?, le minist?re n’a jamais su mettre tout le monde sur une m?me table en vue de d?battre du fond de la question, sans oublier les retards dans le paiement des r?sidents et internes qui font des gr?ves successives dans les h?pitaux ainsi que le pullulement anarchique des facult?s de m?decine en Ha?ti.

Avec son exp?rience et sa grande connaissance du syst?me de sant? ha?tien, le Dr Alex Larsen va devoir se mettre au travail le plus rapidement possible afin de finaliser les chantiers en cours et couper court aux mauvaises pratiques.