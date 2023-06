​

La sécurité comme préalable aux élections, poursuite des dialogues, l’essentiel du message de Jean Victor devant l’assemblée générale de l’OEA.

Le ministre des affaires étrangères, Jean Victor Généus, lors de la 53ème session ordinaire de l’assemblée générale de l’OEA tenue à Washington a évoqué les défis auxquels le pays fait face et la nécessité de mater l’insécurité afin de parvenir à des élections démocratiques dans le pays. Car, selon lui, les conséquences graves de cette situation d’insécurité sont lourdes pour la société haïtienne.

Sur la base de la résolution baptisée « la situation sécuritaire en Haïti et la coopération continentale pour la préservation de la démocratie et la lutte contre l’insécurité alimentaire » adoptée lors de la 52e Session ordinaire de l’Assemblée générale le 07 octobre 2022 à Lima, le chancelier a demandé aux États membres et observateurs permanents, qui le peuvent d’offrir en toute urgence un appui direct au Gouvernement de la République d’Haïti.

Cette demande qui fait écho à celle du premier ministre pour un accompagnement international robuste en faveur de la Police Nationale d’Haïti dans la lutte pour le rétablissement de la sécurité, selon le ministre Généus vise à obtenir une meilleure formation pour les responsables de la sécurité portuaire pour combattre le trafic d’armes à feu et le renforcement des capacités et des moyens de la Police Nationale d’Haïti pour rétablir la sécurité dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince et empêcher l’expansion des gangs armés qui terrorisent la population.

“Le rétablissement de la sécurité demeure la priorité de l’heure. En ce sens, j’invite les États membres à poursuivre la mise en application de la résolution 2645 du Conseil de Sécurité des Nations Unies, qui demande à tous les États Membres d’interdire le transfert des armes légères et de petit calibre et de leurs munitions à des acteurs non étatiques”, a poursuivi le chancelier haïtien.

Parlant des élections, le ministre des affaires étrangères affirme que son gouvernement a fait des efforts inlassables “pour élargir le consensus obtenu dans le cadre de l’Accord pour une transition inclusive et des élections transparentes à partir d’un dialogue ouvert et sincère impliquant toutes les forces vives du pays et les partis politiques”.

Il précise que durant le récent somment, “des concessions de part et d’autre ont été faites, même si les progrès dans les négociations devaient être plus importants pour arriver à des résultats susceptibles de mettre fin le plus rapidement possible aux douleurs et souffrances du peuple haïtien”.

