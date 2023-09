La sincérité : une qualité en voie de disparition en Haïti

​

Depuis mon plus jeune âge, j’ai appris de mes parents que la sincérité était une valeur cardinale. J’ai grandi en valorisant cette vertu rare, mais essentielle. J’ai appris de mes professeurs et de mes parents que la sincérité était un joyau qui illuminait les relations humaines et tissait des liens profonds entre les individus.

Aujourd’hui force est de constater que cette valeur se perd en Haïti. Elle est absente du quotidien des haïtiens. Chez nous, de plus en plus, l’authenticité est mise à l’écart au profit de la superficialité surtout au sein de la jeunesse. Et à fortiori, l’hypocrisie prend le dessus sur la sincérité. Je le vois sur les réseaux sociaux où les influenceurs jouent à faire semblant. Je le vois dans le monde politique où nos leaders sont souvent des adeptes de la langue de bois et du marronnage.

Je le vois dans les conversations avec des professionnels, des syndicalistes, des religieux, des éducateurs et même des collègues de la presse en ligne. Je constate avec regret que la sincérité est absente du quotidien haïtien. Certains pourraient me taxer d’idéaliste, d’utopiste, de rêveur. Qu’importe ! J’accepte ces qualificatifs et j’assume que la sincérité doit être une valeur cardinale à chérir en Haïti. A retrouver !

C’est pour cela que j’invite les parents haïtiens à redoubler d’efforts pour inculquer aux nouvelles générations les valeurs qui les aideront à devenir des citoyens à part entière. La sincérité est l’une d’entre elles. Elle est le reflet de l’âme, un miroir qui ne ment jamais.

La sincérité demande courage et vulnérabilité. Elle nous invite à abandonner nos masques et à révéler nos véritables pensées et émotions. Cette vulnérabilité nous pousse à être transparents, même lorsque la vérité est difficile à entendre.

À l’heure où la communication est souvent influencée par l’image et la superficialité, la sincérité doit briller comme un phare dans la nuit. La sincérité n’est pas seulement une qualité à rechercher chez les autres, elle doit également être cultivée en soi. Elle nous permet de vivre en accord avec nos valeurs.

