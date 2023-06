​

La SOGEBANK dénonce un abus d’autorité de la DCPJ et du BAFE dans le cadre de l’arrestation de ses employés.

Les avocats de la Société Générale de Banque S.A. (SOGEBANK), lors d’une conférence de presse tenue ce mercredi 7 juin 2023, ont réagi sur l’arrestation de plusieurs employés et aussi sur des avis de recherche émis à l’encontre d’autres par l’institution policière au courant du mois de mai. Ils ont qualifié l’arrestation de ces employés et ces avis de recherche “d’arbitraires, illégaux visant à ternir l’image de la SOGEBANK et celle de ses employés.”

Dans un communiqué publié ce mercredi 7 juin 2023, plusieurs jours après ce scandale qui a certainement écorché l’image et la réputation de l’institution, la SOGEBANK intervient pour donner sa version des faits. Toute la faute revient, selon toute vraisemblance, à Anne Kettia GEORGES, ancienne employée de cette banque celle par qui le scandale arrive et aussi, aux enquêteurs de la PNH qui ont agi en dehors de la loi provoquant ce scandale qui aurait pu être évité.

La SOGEBANK dit déplorer que la DCPJ ait décidé, en violation de toutes les règles procédurales, de procéder à des auditions d’employés, suivies d’arrestation de Catheline BAROCHIN, Daphkar ST PAUL et Leevens Lifeté DEJOIE et de publication d’avis de recherche à l’encontre de Jean Junior MEMNON, auditeur interne, et Jean Ralph ANTOINE, directeur de succursale, pour abus de confiance et vol; et ceci, plus de treize (13) mois après le dépôt de cette plainte au Tribunal de Paix de Pétion-Ville.

Pour une mise en contexte, les avocats de la SOGEBANK ont fait savoir que l’affaire en cause concerne une plainte déposée le 6 mai 2022 par les époux Jean Rony ENADE, propriétaires de l’entreprise Sonia Provisions Alimentaires contre la SOGEBANK et son ancienne employée Anne Kettia GEORGES, réclamant le remboursement de la somme de cent trente-deux mille sept cent quarante-quatre dollars américains (USD 132,744.00).

Selon eux ce montant aurait été confié à Anne Kettia GEORGES, “en dehors de la Banque et en violation de toutes les normes et procédures applicables en la matière au sein de l’institution”. Ils precisent que les plaignants avaient fait savoir qu’ils s’étaient familiarisés avec Anne Kettia GEORGES qui a abusé de leur confiance avant de prendre la fuite avec leur argent.

La Sogebank a également fait savoir qu’elle est prête à collaborer avec les autorités compétentes pour mener à bien l’enquête. Elle a demandé formellement la libération des employés arrêtés illégalement et la rétractation des avis de recherche.

