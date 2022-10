La somme humaine de Makenzy Orcel dans la deuxi?me s?lection du Prix Goncourt 2022, l’aventure continue

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Qui succ?dera ? l’?crivain s?n?galais Mohamed Mbougar Saar, Goncourt 2021 pour son livre ” La plus secr?te m?moire des hommes “, ( Philippe Rey Jimsan ) ? On ne sait pas encore. Les quatre finalistes seront r?v?l?s depuis Beyrouth le 25 octobre avant la proclamation du laur?at le mardi 3 novembre au restaurant Drouant.

Les jur?s du Goncourt ont d?voil? leur deuxi?me s?lection. Les huit auteurs et autrices sont les suivants :Gre?goire Boullier, Le coeur ne ce?de pas, Flammarion; Nathan Devers, Les liens artificiels, Albin Michel; Giuliano da Empoli, Le Mage du Kremlin, Gallimard; Brigitte Giraud, Vivre vite, Flammarion;Cloe? Korman, Les Presque Soeurs, Seuil; Makenzy Orcel, Une somme humaine, Rivages; Pascale Robert-Diard, La petite menteuse, L’Iconoclaste et Monica Sabolo, La vie clandestine, Gallimard.

Ayant grandi dans un village de province o? r?gnent la rumeur et la m?disance, n?glig?e par ses parents, surtout par sa m?re qui lui pr?f?re les roses de son jardin, c’est ? peine si elle trouve quelque r?confort aupr?s de sa grand-m?re, plus aimante. Elle s’?chappe ? Paris dans l’espoir de mener une vie ? l’abri des fant?mes du pass?. Elle y poursuit des ?tudes de lettres ? la Sorbonne, rencontre l’amour avec un homme ayant fui la guerre au Mali, fait l’exp?rience du monde du travail, avant de subir finalement l’?preuve de l’abandon et de sombrer dans l’irr?versible errance >>, note l’?diteur

