La Soup joumou pr?par?e et d?gust?e ? l’Universit? Laval

9h30 a.m., dimanche 1er janvier 2023. Alors que les ?tudiants commencent ? fr?quenter la grande cuisine commune du service des r?sidents au Pavillon Parent ? l’Universit? Laval pour pr?parer leur petit d?jeuner, l’agr?able et l’irr?sistible ar?me de la Soup joumou perturbe le calme habituel de cet espace. L’harmonie et la coh?sion dans l’odeur du giraumon, du navet, de la carotte, du chou, du c?leri, de l’oseille, du malanga, de la pomme de terre, du persil, de l’aile, du poireau, de la viande de cabri… qui constituent, entre autres, la Soup joumou, patrimoine culturel immat?riel de l’humanit? s’impose et pique la curiosit? des ?tudiants ?trangers.

Certains ne pouvaient s’emp?cher de s’approcher pour poser des questions mais surtout pour go?ter avant la grande d?gustation.

C’est le cas pour Yvan Argusse, ?tudiant de nationalit? russe. <>, a-t-il dit. Yvan ne s’est pas fait prier pour glisser plusieurs bols de soupe.

J?r?mie Bokungu, lui aussi ?tudiant ? l’universit? Laval, vient de la R?publique d?mocratique du Congo. <>, a-t-il affirm?.

Pour Manouche Nicole Fleurier, responsable des affaires externes de l’Association des ?tudiants ha?tiens de l’Universit? Laval (AEHUL) qui fait une ma?trise en administration des affaires-comptabilit?, la cuisini?re en chef de la soupe, ce patrimoine de l’humanit? n’est pas uniquement une question de d?gustation. <>, a-t-elle expliqu?.

A l’unanimit?, les participants ?tudiants ha?tiens et ?trangers ont louang? la qualit? de la soupe pr?par?e par Nicole. A cause de la propagation de la Covid-19 l’ann?e derni?re, l’association avait ?t? oblig?e de livrer la soupe ? domicile. Mais cette ann?e l’AEHUL s’est dit qu’il ?tait important de marquer ? l’encre forte les 219 ans de l’ind?pendance d’Ha?ti et la premi?re ann?e de la Soup joumou comme patrimoine de l’humanit?. Le jeu en valait la chandelle. Voir des ha?tiens et des ?trangers savour?s notre Soup joumou ? l’Universit? Laval ? Qu?bec, c’est tr?s symbolique.

L’Association des ?tudiants ha?tiens de l’Universit? Laval se concentre maintenant sur la rentr?e de la session d’hiver ? l’universit? o? une dizaine de nouveaux ?tudiants ha?tiens devraient arriver pour d?buter leurs ?tudes.