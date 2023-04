​

La stabilité météorologique persiste dans la Caraïbe et sur l’Atlantique avec quelques averses isolées possibles.

La situation météorologique dans la région des Caraïbes et sur l’Atlantique continue d’être caractérisée par des conditions stables et une faible teneur en humidité. Cependant, le cycle diurne et les effets locaux pourraient favoriser quelques averses isolées en soirée sur certaines zones du pays.

En Haïti, le temps sera généralement ensoleillé et venteux durant la journée, avec des passages nuageux dans l’après-midi et en début de soirée. Les températures maximales varieront entre 31 et 35 degrés Celsius, tandis que les températures minimales oscilleront entre 22 et 25 degrés Celsius. Des averses isolées sont possibles en fin d’après-midi et en soirée, notamment dans les régions du Centre, de l’Ouest, de l’Artibonite, du Sud et de la Grande-Anse.

Pour les deux prochains jours, aucune modification majeure n’est prévue dans les conditions météorologiques. Lundi et mardi seront caractérisés par des conditions similaires à celles d’aujourd’hui.

Pour Port-au-Prince et ses environs, les prévisions indiquent un temps ensoleillé et venteux en journée, avec quelques passages nuageux dans l’après-midi et en début de soirée. Les températures maximales atteindront 35 degrés Celsius, tandis que les températures minimales seront de 24 degrés Celsius. Des averses sectorielles légères à modérées sont possibles en soirée.

Concernant les prévisions maritimes, les voiliers sont invités à prendre des précautions près des côtes et à éviter le large dans les zones côtières Nord et Sud, ainsi que dans le golfe de la Gonâve, en raison de vents soutenus et de la mer agitée.

Enfin, les heures de lever et de coucher du soleil pour Port-au-Prince sont les suivantes : lundi 3 avril, lever à 6h43 et coucher à 19h02.

