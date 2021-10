La transition post-Moise sera-t-elle la derniere ?

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Notre generation est, sans aucun doute, en train de vivre la fin d’un cycle qui peut se transformer en une explosion societale. La raison ? L’effondrement de l’Etat auquel nous assistons presentement est un phenomene que les Haitiens sont incapables de freiner. La messe est dite ! La prise en charge frontale du pays par la communaute Internationale est desormais une question de temps.

Cette tutelle ou protectorat passera-t-elle avant par un bain de sang collectif, un suicide inevitable, un chaos generalise pour faire taire les nationalistes de tout acabit, les opposants a toute forme d’occupation ? Interviendra-t-elle dans le cadre d’un plan Marshall ou sous l’egide d’une intervention militaire regionale ?… Ces questions, aussi dramatiques soient-elles, renvoient a la faillite totale de la vieille Haiti qui a survecu a l’apres-Duvalier dans une serie de pouvoirs interimaires et de crises sans cesse repetes, comme une malediction, faute d’elites dirigeantes et possedantes eclairees.

L’assassinat du president Jovenel Moise n’a rien resolu. Au contraire, les problemes de gouvernance et de l’insecurite ont pris une ampleur monstrueuse alors que l’opposition, plus eclatee et impuissante que jamais, n’arrive a imposer aucun projet coherent et satisfaisant de sortie de crise. Nos opposants endiables se retrouvent en face des portes de l’enfer. Tout cela fait que l’apocalypse est proche, pour eux et, malheureusement, pour le pays tout entier, pris dans l’engrenage des enlevements en serie, de la decapitalisation, de la fuite des cerveaux, de l’inflation, de la rarete des carburants, ect. Cet enfer est le produit de choix politiques nefastes, de l’ingerence etrangere ouverte, de l’absence d’un capitalisme concurrentiel, de l’echec du systeme des partis, avant tout. On est arrive au bout du rouleau. La criminalisation de notre vie publique est, pour ainsi dire, le resultat de ce que l’on peut appeler <>. Il est important de reconnaitre le caractere moral et cognitif de cette decheance spectaculaire : le nerf du mal haitien, c’est la cupidite, le culte de l’argent facile et sale au detriment de l’interet general. Tous les moyens sont bons pour s’enrichir. Le pouvoir en est un, pas le seul. Lorsqu’un pays est aussi envoute par la corruption et les formes y afferentes, l’impunite en est le corollaire, on ne peut s’attendre qu’a ce tas de ruines, une terre en voie d’extinction ou la jeunesse n’a aucun avenir, ou la politique devient une activite honnie, ou la violence inherente aux gangs reflete l’irresponsabilite et l’incompetence des elites.

Ni la formule transitoire ni la democratie electorale ne peuvent guerir Haiti de cette septicemie dont elle souffre. Seul un traitement-choc, une sorte de <> au sens systemique du terme peut stopper l’hemorragie. Car les remedes precedents (intervention onusienne pour restaurer la democratie, 1994, ou pour retablir la securite nationale, 2004) ne serviront pas a grand-chose, en tous cas, pas a implementer l’Etat de droit de facon irreversible dans un pays ou l’on enregistre des taux eleves d’analphabetisme, de chomage, ou les inegalites socioeconomiques ne font que s’accroitre, en presence d’un appareil judiciaire et securitaire dysfonctionnel…

Si le diagnostic de ce grand malade est connu, le traitement le plus efficace, le plus approprie ne l’est pas au juste. A certains egards, les solutions nationales sont encore possibles mais les acteurs nationaux, toutes categories confondues, n’ont pas eu les mains heureuses par le passe. Le spectacle offert par <> est stupefiant de pessimisme. Fustigee pour ses ingerences partisanes, maladroites meme, la communaute internationale, alliee de circonstance de tel ou tel groupe ou president mal elu, n’est plus pressee a intervenir aujourd’hui. Cette derniere qui peut etre accusee de non-assistance a pays en danger est probablement, elle aussi, divisee sur les modalites de la meilleure operation chirurgicale. Cependant, le mal est en train d’empirer a un rythme diabolique …

Pierre Raymond Dumas