La transition vers l’énergie solaire en Haïti : progrès, bénéfices et potentiel de développement économique.

Partout dans le monde, au milieu de zones désertiques comme sur les toits de particuliers, sur les parkings, au bord des autoroutes, etc., des panneaux solaires sont désormais installés à un rythme sans précédent. Selon l’Agence internationale de l’énergie (AIE), d’ici 2050, l’énergie solaire pourrait être la plus importante source d’électricité au niveau mondial. Le solaire devrait représenter 2 350 GW de puissance potentielle dans le monde d’ici à quatre ans, surpassant ainsi l’hydraulique en 2024, le gaz naturel en 2026 et le charbon en 2027 dans la production de l’électricité, selon l’AIE.

Haïti, de son côté, est un pays confronté à une situation énergétique précaire, avec une dépendance aux combustibles fossiles importés et un réseau électrique défaillant. C’est d’ailleurs le pays le moins électrifié de la sous-région des Caraïbes. Environ 70 % de la population n’ont pas accès à l’électricité, ce qui a des répercussions sur la qualité de vie, l’éducation et les opportunités économiques. Le bois, principale source d’énergie du pays, ne pourra répondre aux besoins de cette même population qui pourrait atteindre plus de 16 millions d’habitants d’ici 2050 [ Institut haïtien de statistique et d’informatique (IHSI)]. De plus, les coûts élevés de l’énergie et les pénuries fréquentes d’électricité pèsent sur les ménages et les entreprises.

La progression de la transition vers l’énergie solaire

Haïti dispose de multiples ressources énergétiques qui peuvent être combinées pour satisfaire ses principaux besoins énergétiques. Un document publié en 2014 par le Ministère des Travaux publics, Transports et Communication (MTPTC) révèle que le pays a le potentiel pour satisfaire à la totalité de la demande de l’électricité à l’aide de ressources renouvelables et de technologies qui sont actuellement disponibles.

Par ailleurs, l’irradiation solaire globale dans la plupart des régions du pays est de 5 à 7 kWh/m2/j, selon une étude. Par rapport à l’Allemagne, champion du monde de production d’énergie solaire, Haïti dispose d’un potentiel assez conséquent car l’irradiation solaire en Allemagne ne dépasse pas 3,5 kWh/m2/j.

Il faut souligner que plusieurs projets solaires ont été lancés ces dernières années en Haïti. L’on peut citer des micro-réseaux solaires, des installations solaires sur les bâtiments publics ou encore des programmes d’électrification rurale.

Les avantages de la transition vers l’énergie solaire

Le solaire joue un rôle important dans la transition énergétique. L’énergie solaire est en effet une source à la fois abondante et inépuisable. Très précieuse, elle est puissante et constante (contrairement à l’éolien, par exemple). Dans de nombreux pays, les grandes installations solaires sont aujourd’hui la méthode la moins chère pour produire de l’électricité.

La transition vers l’énergie solaire en Haïti présente des avantages comme l’accès à l’électricité, la réduction de la dépendance aux combustibles fossiles, la protection de l’environnement.

Le potentiel de développement économique

La transition vers l’énergie solaire peut stimuler le développement économique en Haïti en créant des emplois, en attirant des investissements locaux comme étrangers, en soutenant les petites et moyennes entreprises, en développant l’industrie touristique et en réinvestissant dans les secteurs clés tels que l’éducation, la santé et les infrastructures.

Par ailleurs, l’installation d’une centrale photovoltaïque, totalement réversible, est à la fois simple et rapide. Elle n’a qu’un impact minime sur le paysage et peut être enlevée à la fin de son exploitation. Ainsi, les terrains utilisés peuvent retrouver un autre usage ou leur ancien usage lorsque la centrale est démontée.

L’énergie solaire permettra de réduire la pauvreté, de baisser le prix élevé que paie l’économie haïtienne du fait de l’incapacité actuelle à fournir de l’électricité où cela est nécessaire.

La transition vers l’énergie solaire en Haïti est en cours et présente de nombreux avantages pour le pays, notamment en termes de développement économique et écologique également. En investissant dans l’énergie solaire, Haïti peut améliorer l’accès à l’électricité pour sa population, réduire sa dépendance aux combustibles fossiles, protéger l’environnement et stimuler la croissance économique.

