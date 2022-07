La triste fin de vie du Dr Roberto Peigne

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

La police a ?t? contact?e vers les 23 heures par un riverain apr?s avoir entendu des coups de feu tir?s en direction d’une voiture. Les agents de police, arriv?s sur place, ont tout essay? pour garder la victime en vie en attendant les ambulanciers. Malheureusement, il avait d?j? succomb? ? ses blessures. Quelques minutes plus tard, la nouvelle allait ?tre confirm?e par un sergent de police pour le m?dia am?ricain Fox 29, “il s’agit d’un chirurgien ha?tien vivant avec sa famille en Floride. Ainsi, le Dr Roberto Peigne a v?cu ses derniers moments.

Pas facile de p?n?trer le quotidien de la famille Peigne apr?s ce drame qui laisse sur les joues des larmes toutes fra?ches de regret. Un rendez-vous report?, quelques obligations professionnelles, Elleanar Peigne Lordena, dipl?m?e ? la Facult? d’odontologie de l’Universit? d’?tat d’Ha?ti (UEH) raconte la vie de son cousin et parrain, le Dr Roberto Peigne.

N? ? Anse-?-Pitre en 1979, Roberto Peigne fait partie d’une longue liste d’enfants issus de famille modeste dans cette localit? du d?partement du Sud-Est qui, parti ? la recherche d’une vie meilleure, avait l’obligation de r?ussir.

Issu d’une famille de 8 enfants, il ?tait le plus brillant et le plus prometteur. <>, se souvient Elleanar Peigne Loderna.

Install? dans la Commune de Carrefour en vue de poursuivre ses ?tudes classiques, il s’est forg? une solide r?putation ? force de travailler avec les ?l?ves moins dou?s que lui dans les mati?res de base au lyc?e Henry Christophe de cette commune.

Voulant poursuivre ses r?ves de devenir m?decin, il a b?n?fici? du support de toute sa famille qui avait la conviction qu’il ?tait n? pour briller. <>, se rappelle Elleanar Peigne Loderna, chirurgienne-dentiste.

En R?publique dominicaine, les ?tudes de m?decine ?taient tr?s co?teuses. Lui, il compensait cet effort titanesque de sa famille avec les bonnes notes qu’il alignait comme des perles, ann?e apr?s ann?e. De retour en Ha?ti, il est all? piocher une place pr?cieuse au service de chirurgie de l’h?pital universitaire La Paix. L?-bas, il a pass? quatre ann?es de bons et loyaux services avant de d?crocher le certificat de sp?cialisation en chirurgie g?n?rale.

Ne sachant pas se contenter quand il s’agit d’?tudes, apr?s sa formation de chirurgien, il s’est hiss? au sommet de cette profession en faisant une sous-sp?cialit? en chirurgie p?diatrique dans un programme pilot? par l’h?pital Saint-Damien. <>, se souvient une r?sidente en p?diatrie ? l’h?pital universitaire La Paix.

<>, t?moigne, les yeux remplis de larmes, une dame dans la quarantaine.

Le Dr Roberto Peigne avait beaucoup de succ?s dans sa pratique priv?e

<>, explique sa cousine Elleanar Peigne Lordena.

Les enl?vements de plusieurs m?decins dont certains avec qui il travaillait en Ha?ti, un divorce difficile et une situation s?curitaire qui emp?che de planifier, ?num?rent les membres de sa famille, ce sont, a priori, les causes qui expliquent ce choix douloureux de devoir quitter son pays apr?s plus de 13 ans d’?tudes m?dicales vers un horizon incertain.

<>, murmure d’un air ?plor? Elleanar Peigne Lordena.

<>, t?moigne le Dr Emmanuel Samedi de Pro-Vision sur sa page Facebook. <>, l?che Sean Moulant, le client ? qui la livraison de DoorDash ?tait destin?e. Sa femme d?vast?e par la nouvelle dit attendre les r?ponses de la justice am?ricaine. Les membres de la famille du Dr Roberto Peigne t?moignent ? l’unanimit? qu’il ?tait un homme modeste qui voulait prendre soin de sa famille et exercer sa profession dans la paix.

Entre ici et ailleurs, sa vie n’?tait pourtant qu’une longue chemin?e dans la vall?e de l’ombre de la mort.

Perdu au beau milieu d’une atmosph?re lourde et pesante o? le soleil n’a pas sa place et o? l’air que l’on respire n’est pas aussi vivifiant que celui de la montagne. Entre crainte du kidnapping et balles assassines, il ?tait dans un brouillard de t?n?bres ? couper au couteau. Certains disent que c’?tait in?vitable, d’autres se contentent de rappeler que c’est la triste histoire des professionnels ha?tiens, partis au gr? du destin, depuis plusieurs d?cennies.