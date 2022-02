La UniCarte passe progressivement en mode NFC

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Comptant plus de 30 000 titulaires et plus de 2 000 commercants affilies, la Unicarte s’attelle, ces temps-ci, a faire un ajout important sur ses cartes bancaires : Visa et Mastercard afin de donner plus de satisfactions a sa clientele. Elle y ajoute la technologie NFC (Near Field Communication). C’est une technologie de transmission par ondes courtes. Avec cette technologie, plus besoin d’inserer la carte de credit ou de debit dans un terminal de paiement au moment d’utiliser celle-ci pour proceder a un achat. Il suffit de taper la carte sur l’ecran du terminal. <>, se rejouit la UniCarte.

Une fois que cette technologie sera integree dans ses cartes, la UniCarte a fait savoir que l’autorisation des transactions s’obtiendra rapidement rapidement au bout de 3 ou 4 secondes. <>, soutiennent les responsables de la UniCarte, faisant valoir d’autres avantages appreciables de la technologie NFC : – la simplicite d’utilisation puisque le client n’a qu’a taper sa carte sur l’ecran du terminal pour payer ; -la securite du fait que durant la transaction le client garde sa carte donc il est impossible de copier les informations de celle-ci ; – le respect des normes de distanciation sociale par rapport au Covid-19.

Le processus d’adaptation a la technologie NFC est en cours a la UniCarte. L’institution a annonce que les cartes en circulation seront remplacees avec cette option additionnelle mais la puce et la bande magnetique vont demeurer. <>, ont fait comprendre les responsables de la UniCarte, soulignant que leur institution ne va pas encore charger les clients pour le service par rapport a la nouvelle technologie.

Outre les cartes, la UniCarte a aussi commence a changer les POS en circulation. Les responsables de cette institution ont affirme avec certitude que tous les POS de la UniCarte peuvent recevoir les cartes UBTK. Aussi, toutes les cartes de credit et de debit avec le label Visa ou MasterCard des autres banques pourront utiliser les POS. <>, ont promis les responsables de la UniCarte.

La technologie NFC (Near Field Communication) est appele CCP en francais (Communication champ proche) ou encore Tap-to go, Tap-to-pay.