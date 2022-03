La ville de Port-de-Paix, provisoirement coupee du bas Nord-Ouest en raison des crues des Trois-Rivieres

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Publie le 2022-03-05 | lenouvelliste.com

La ville de Port-de-Paix est provisoirement coupee du bas Nord-Ouest en raison des crues du fleuve des Trois-Rivieres qui envahissent la route empechant toute circulation dans cette zone. Le debordement des Trois-Rivieres a inonde plusieurs habitations mais aucune perte en vie humaine n’etait a deplorer samedi, a confirme l’agronome Rethone Jose de la Direction de Protection civile du Nord-Ouest. Toutefois, a precise le responsable de l’organisme de prevention des risques et desastres, la nette augmentation des crues peut rapidement compliquer la situation surtout que la plupart des localites sont deja sous les eaux.

