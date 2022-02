La ville de Saint-Marc a accueilli la 63e edition de Livres en liberte

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Livres en liberte s’est deroule, durant trois jours, les 11, 12 et 13 fevrier 2022, dans la fraicheur de la ville de Saint-Marc. La premiere journee a eu lieu au college James Stine, la deuxieme au centre culturel le Troquet. Les Saint-Marcois ont fait le deplacement en grand nombre pour feter l’objet-livre. Ils ont embrasse du regard les stands des maisons d’edition et les tables des ecrivains venus de divers lieux du pays.

Dans la soiree du 11 fevrier, les auteurs ont recu un accueil chaleureux de la part du club Rotary de la ville de Nissage Saget, dirige par madame Dina Charles. Un cocktail de bienvenue a salue les auteurs et les organisateurs de cet evenement au centre culturel le Troquet.

Au College James Stine, apres la montee du drapeau au rythme des jeunes qui jouaient de la fanfare, le reverend pere Fritzner Valeur, un ancien professeur de l’Universite Quisqueya et de l’Universite Notre-Dame d’Haiti, actuel directeur de l’etablissement, s’est dit honore de recevoir tous ces auteurs chez lui, dans ce grand espace. <>, a-t-il declare au moment de couper le ruban aux cotes de l’invite d’honneur D’jimy Malval et de plusieurs autres membres organisateurs de l’evenement devant une foule d’eleves et parents. Il a lance un vif encouragement a se procurer ces livres qui sont venus vers eux.

Une idee du climat de cet evenement

Livres en liberte n’a pas ete seulement une fete pour l’exposition de livres, il a servi aussi d’espace aux auteurs pour dire leur texte. Pour capter ce moment, appareils de photographie, telephones intelligents et cameras cernaient les vedettes du jour. Pour illustrer, une video publiee sur la plateforme YouTube intitule <> donne une idee de l’atmosphere de la foire itinerante du livre. Frantzley Valbrun, entoure de jeunes, a fait decouvrir un morceau de son recueil de poesie. Une jeune dessinatrice s’exercait a croquer l’image d’une jeune femme.

Les jeunes auteurs comme Douglas Zamor profitaient de ce moment pour tirer le meilleur de leurs aines. Pedro Nasson Theoney, editeur des editions Gouttes-Lettres, invitait les jeunes a se procurer les ouvrages exposes dans ses rayons.

Un jeune ecolier, debout pres du stand des editions Gouttes Lettres, lisait a haute voix Delorium, un morceau du recueil de Jean Herold Paul :

<< Le Nil et l'Amazone

suffisent-il a irriguer

toutes les miseres du monde. >>

Marc Exavier, un auteur a succes, a ecoule tout son stock du livre jeunesse intitule <> paru sous le label de C3 Editions. Minouche Senephard, auteure de <>, publie aux editions Correct Pro, etait ravie de participer, une deuxieme fois, a cette foire du livre. <>, a-t-elle declare.

L’ancien ministre de l’Education nationale, Pierre Josue Agenor Cadet, a distribue genereusement <>, son dernier recueil de poesies sorti sous les presses d’Imprimeur.

Le moniteur d’atelier d’ecriture, Claude Bernard Serant, a ecoule a cette foire itinerante du livre : <>, <> et <>.

Au College James Stine, bouillonnant d’activites culturelles, Claude Bernard Serant a declare : <>

L’auteur de <>, l’acteur de cinema Smoye Noisy, a anime un atelier de communication a cette foire. Cette vedette etait sollicite ici et la. Aussi ne pouvait-il pas rester assis pendant longtemps a sa table pour signer <>. Il etait sollicite par la presse et les jeunes fans de la cite saintmarcoise. On l’interviewait, on le prenait en photo pour marquer l’instant en sa compagnie. Pour lui : <>.

Pour le poete Patrick Michel Erwin : <>

L’invite d’honneur, D’jimy Malval, Prix Joseph D. Charles et des lyceens 2021 de la BGCL, pour son oeuvre <>, a declare : <>

Le directeur de la bibliotheque Georges Castera du Limbe, Clement Benoit II, pour sa part, a declare : <>

Wooselande Isnardin