La Voix de l’Am?rique a re?u en formation des journalistes ha?tiens

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

<>, explique Sandra Lemaire, actuelle responsable de la section cr?ole de La Voix de l’Am?rique.

Apr?s ce partage d’exp?rience et de savoir-faire, Mme Lemaire se r?jouit de l’int?r?t qu’ont fait preuve les journalistes participants durant tous les jours de la formation. <>, poursuit-elle.

Cette satisfaction se manifeste aussi du c?t? des journalistes. Journaliste ? Radio T?l?vision M?tropole, Jean Jul D?sauguste qualifie d’exceptionnelle cette exp?rience ? Washington DC. <>, raconte D?sauguste.

<>, poursuit-il.

Pr?sentatrice ? Radio T?l?vision Pacifique, Came Stefada Poulard abonde dans le m?me sens. <>, indique Poulard.

Ponctu?e de visites sites touristiques de la ville (National Mall and memorial Parc, Martin Luther King Jr Memorial, Ford’s Theather), d’une rencontre au D?partement d’?tat et de visites dans les locaux du Foreign Press center, de l’Ambassade d’Ha?ti ? Washington et de La Voix de l’Am?rique, cette formation pour les journalistes a port? sur les techniques de reportage et d’interview, la question de l’?thique et de l’?quilibre dans le traitement des informations, la s?curit? pour les journalistes, les r?seaux sociaux et les meilleures pratiques journalistiques, les techniques du journalisme d’investigation, entre autres.

Cette formation r?alis?e dans les locaux de la VOA a ?t? suivie par : Makenson Charles (Radio T?l? Orbite, J?r?mie), Jean Jul D?sauguste (Radio T?l?vision M?tropole), Joseph Mito Desruisseaux (Radio Cazale), Sindy Ducr?pin (Le Nouvelliste, Ticket et Magik9), Monose Jeudi (Radio Kiskeya et Radio T?l? Express de Jacmel), Pierre Reginald Lindor (Radio T?l? Lumi?re), Christopher Wesly Marseille (Radio Sans Fin), Ninger Napol?on (Radio Nationale d’Ha?ti), Came St?fada Poulard (Radio T?l?vision Pacific), Jean Yvon Pr?sent (Radio Puissance FM et radio Ibo), Ricardo Rom?lus (Radio Max FM), Gardy Saint Louis (Ha?ti 24).