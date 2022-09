Laboule 12 : les dessous d’un conflit sanglant

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

De nouveaux affrontements ont ?clat? ? Laboule 12, samedi. La tension est mont?e d’un cran apr?s que des hommes r?put?s proche de Toto, grand propri?taire de la zone, ont c?l?br? les assassinats, ? Juv?nat, P?tion-Ville, de Joselus Georges Ery, # 2 du gang de Ti Makak et de sa compagne, Esther Maude. Ce couple venait ? peine d’emm?nager dans ce quartier loin de Laboule 12. Mais ce mardi 13 septembre alors que la zone m?tropolitaine ?tait en mode <>, des accrochages violents se d?roulaient ? Laboule 12. <>, a confi? ? Le Nouvelliste une source, alors qu’en milieu de journ?e une nouvelle vid?o devenait virale. Des bandits arm?s de Fessard ont mis en sc?ne les cadavres de trois jeunes hommes, de trois fusils d’assaut dont un M-14, un M-4 et de trois pistolets dont deux de calibre 9 millim?tres Taurus, semblables aux armes de dotation des agents de la PNH.

<>, a dit une voix off dans ce qui semble ?tre un rapport au chef du gang de Fessard, Ti Makak. <>, a poursuivi cette voix off au moment o? la cam?ra de son smartphone balaie les corps d’hommes, torses nus, train?s ? l’aide de cordes jusqu’au lieu de cette mise en sc?ne macabre.

Les jeunes hommes — dont l’un a une large plaie ? la jambe gauche et une autre au niveau de la hanche droite — avaient du sable sur leurs visages. <>, ont soulign? nos sources.

Le porte-parole de la PNH, Garry Desrosiers, contact? par le journal, n’a pas encore fourni d’informations autour de ces ?v?nements. Des sources contact?es par Le Nouvelliste indiquent qu’il y aurait ?galement des victimes dans le camp de Ti Makak. Des informations qu’il est extr?mement difficile de v?rifier de mani?re ind?pendante.

Depuis plusieurs mois, Grenier, Fessard et d’autres points de Laboule 12 vivent au rythme de violents affrontements. Comme c’?tait le cas, fin juillet 2022, quand une pr?c?dente vid?o avait ?t? partag?e. <>, avait l?ch? l? aussi une voix que l’on impute ? Ti Makak, le chef de gang de Laboule 12. <>, avait accus? cette voix off au moment de braquer la cam?ra de son smartphone sur cinq cadavres, quatre hommes et une femme tu?s par balle. <>, avait-t-il poursuivi. Il avait film? un fusil Ak-47 et un M-4 surmont? d’un t?lescope. Il affirme n’?tre pas un kidnappeur. La voix off accuse les nantis de <> le pays.

Ce qui est pr?sent? comme un conflit terrien est beaucoup plus complexe, a confi? une source interrog?e par Le Nouvelliste. <>, a soutenu cette source. <>, a-t-elle indiqu?.

<>, fait remarquer cette source, qui souligne que <>.

<>, a pr?venu notre interlocuteur avant d’entrer dans les d?tails. <>, explique cette source avant d’?voquer un projet de connexion qui peut faire le bonheur de certains et le malheur d’autres. <>, dit-elle, insistant sur la n?cessit? de r?soudre ce probl?me. <>, a-t-elle martel? tout au long de son entretien off the record avec Le Nouvelliste.

L’Etat ha?tien ne parvient pas toujours ? r?gler les probl?mes de violence li?s ? des conflits terriens. Le probl?me de Carri?s, sur la c?te des Arcadins, tra?ne en longueur. Sans solution. Avec, l? encore, des ?pisodes de violences cycliques.