L’accord de Montana, le Dr Ariel Henry et Nous

Je n’ai ?t? associ? ni de pr?s ni de loin aux d?marches, d?lib?rations et actions ayant abouti ? l’accord de Montana. Toutefois j’ai essay? de faire mon ?ducation sur le processus et j’avoue qu’il me plait et que je lui apporte mon soutien. Cela ne me g?ne nullement de confesser que j’ai pris le train en marche. Et je ne descendrai pas de sit?t. Je suis conscient qu’il s’agit d’un processus difficile et <>. L’objectif de mettre fin au statu quo demande du temps, de la patience et de la persev?rance. Et puis je suis d’avis que jusqu’? pr?sent, Montana n’a pas commis de faute grave qui pourrait le d?l?gitimer. Nombre de compatriotes du pays et dans la diaspora aboutissent peut -?tre ? des conclusions diff?rentes. C’est leur droit. Mais j’estime qu’ils ne devraient pas s’empresser de jeter le b?b? avec l’eau du bain.

C’est ma conviction personnelle que si l’accord de Montana, sign? le 31 ao?t 2021, fait montre d’une r?silience certaine, c’est parce qu’il repr?sente un creuset o? se fondent les aspirations de beaucoup d’Ha?tiennes et d’Ha?tiens, jeunes et moins jeunes, professionnels juniors ou <>, qui souhaitent que le pays sorte de l’orni?re dans laquelle il patauge.

Les compatriotes qui prirent l’initiative de monter une commission pour une solution ha?tienne ? la crise n’ont accol? ? leurs d?marches aucune des ?tiquettes en vogue chez nous. L’initiative ne se r?clame ni de la gauche ni de la droite. Elle ne se pr?tend ni lib?rale, ni populaire, ni socialiste, encore moins nationaliste, louverturienne ou dessalinienne. Elle se veut tout simplement ha?tienne. Et c’est ce qui fait ? la fois sa force et sa faiblesse. Quoi qu’il en soit, il s’agit d’une d?marche in?dite dans l’histoire in?dite de notre pays.

Et si les repr?sentants des partenaires internationaux dits amis d’Ha?ti rappellent depuis quelque temps qu’il ne leur appartient pas de r?soudre la crise ha?tienne et que la solution doit venir des Ha?tiens eux-m?mes, c’est gr?ce ? l’insistance de Montana pour une solution ha?tienne. Mais cela ne veut pas dire que ces partenaires acceptent cette th?se sans arri?re-pens?e ni qu’ils ont de la sympathie pour Montana…

D’ailleurs, pour diminuer l’impact de Montana, ces m?mes partenaires se sont montr?s ? un certain moment tellement “partisans ” d’une solution ha?tienne qu’ils ont sugg?r? de mettre tous les accords ensemble pour en faire un seul. Ils n’ont jamais pens? que cette utopie qui n’allait jamais devenir r?alit? serait un v?ritable camouflet et un manque de respect au peuple ha?tien qui, lui, souhaite un vrai changement et non des accords de fa?ade. Heureusement que l? encore Montana a r?sist?. Car son objectif est de mettre fin au statu quo, pas de faire des alliances fourre-tout, des bouilli-vid?s avec le PHTK et ses acolythes <>.

Cela ne veut pas dire que les groupements et associations qui gravitent autour d’Ariel Henry seraient exclus d’un accord final, mais ils ne peuvent tout simplement pas constituer dans la conjoncture actuelle le socle d’une op?ration de renouveau et de rupture avec le satu quo, parce qu’ils repr?sentent le statu quo.

Venons-en maintenant au Dr Ariel Henry. Je confesse que j’ai eu de l’estime pour le m?decin et l’homme de bon commerce que j’ai rencontr? en deux ou trois occasions chez Serge Gilles ou avec Ren? Pr?val au palais national. Et nous gardons encore probablement des amis en commun. Etrange parcours tout de m?me que celui de ce m?decin brillant, sp?cialis? en neurochirurgie ? Montpellier, en France et qui est revenu pr?ter ses services au pays ! Il jouit d’une excellente r?putation professionnelle.

En plus, il n’est pas un homme d’argent et n’a pas profit? des postes politiques qu’il a occup?s pour se remplir les poches. Etant pratiquement un neurochirurgien chevronn?, ses honoraires de m?decin ne sont jamais exhorbitants, m?me pour ceux qui peuvent payer. Ceux-l? qui ne peuvent pas payer b?n?ficient de ses services et de sa science gratuitement. C’est du moins l’opinion des m?decins et autres professionnels que j’ai consult?s dans la pr?paration de ce profil. Au plan professionnel, le Dr Ariel Henry semble honorer fid?lement le serment d’Hippocrate qu’il a prononc? ? Montpellier et dont je reproduis ci-dessous les principaux points.

<>.

Malheureusement, on dirait que le Dr Henry n’applique ce serment qu’? la pratique de la m?decine et ? aucune de ses responsabilit?s civiques et politiques. Or, l’Ethique universelle et la d?ontologie m?dicale appliquent aux m?decins, aux politiciens et aux professionnels en g?n?ral des r?gles morales et de conduite analogues ? celles d?crites dans le Serment d’Hippocrate. C’est pourquoi, entr? par effraction ? l’int?rieur de la maison d’Ha?ti, Ariel voit tr?s bien ce qui s’y passe, mais apparait totalement indifferent. Et s’il craint le m?pris de ses confr?res, il semble lui-m?me m?priser souverainement ses compatriotes.

Quant ? la question se rapportant ? ce qu’il est all? faire dans cette gal?re, un coll?gue m’a fait remarquer que c’est quelqu’un qui aime le pouvoir, que m?me ? l’h?pital g?n?ral o? il a longtemps exerc? pratiquement pro bono sa profession de neurochirurgien, il cherchait plus souvent que les autres m?decins le <> avec les autorit?s. Misye te toujou renmen ch?f, a affirm? un autre coll?gue.

Atteint du syndrome de chef doubl? de celui de l’indiff?rence et du m?pris, le Dr Ariel Henry reste un personnage complexe. Il sera tr?s difficile pour Montana de trouver un accord avec un tel personage. Mais il faut toujours essayer.

En attendant, je prends la libert? d’inviter le Dr Ariel Henry ? appliquer le serment d’Hippocrate ? l’exercice de la fonction qu’il occupe en Ha?ti et ? se demander si les Ha?tiens doivent lui accorder leur estime ou s’ils doivent le couvrir d’opprobre et de m?pris. Lui seul peut r?pondre ? ces questions. Je m’interdis de le faire ? sa place.

ERICQ PIERRE L

Le 16 mai 2022.