L’action des gangs aggrave l’ins?curit? alimentaire

Il existe une corr?lation entre l’ins?curit? et la faim qui touche plus de 4 millions de personnes dans le pays. C’est ce qu’a affirm? ce jeudi matin sur Panel Magik monseigneur Og? Beauvoir, responsable de Food for the poor. <>, a soutenu le responsable de Food for the poor.

Monseigneur Beauvoir a ?galement ?voqu? les difficult?s de l’institution qu’il dirige ? voler au secours des familles vivant dans le grand Sud ? cause de la guerre des gangs qui s?vit ? la sortie sud de la capitale depuis le 1er juin 2021. <>, a-t-il d?plor?.

Par ailleurs, monseigneur Og? Beauvoir a annonc? la signature d’un protocole d’accord avec l’ambassade de Ta?wan portant sur l’octroi de 8 800 tonnes m?triques de riz. <>, a fait savoir monseigneur Og? Beauvoir.

Le protocole d’accord a ?t? sign? ce jeudi 20 janvier entre monseigneur Og? Beauvoir, directeur ex?cutif de Food for the poor en Ha?ti, et l’ambassadeur de la R?publique de Chine (Ta?wan) Wen-Jiann Ku. Le diplomate ta?wanais a fait savoir que ce don de 8 800 tonnes de riz pour cette ann?e rentre dans le cadre d’un partenariat conclu avec l’organisme humanitaire depuis 2017. <>, a fait savoir l’ambassadeur, qui a eu une pens?e pour les couches d?favoris?es qui sont toujours les plus touch?es par la conjoncture. <>, a-t-il ajout?.

Pour sa part, Og? Beauvoir a soulign? que la relation de l’institution dont il a les commandes avec l’ambassade de Ta?wan est l’expression de l’amiti? et de l’amour qui lient les deux peuples. <>, a d?taill? le directeur ex?cutif.