L’ADIH préconise de la transparence dans le processus de prise de sanctions contre certains haïtien

L’Association des Industries d’Haiti (ADIH) souhaite que les sanctions prises contre certains Haïtiens soient le résultat d’un processus transparent.

L’Association des Industries d’Haiti (ADIH), à travers une note de presse publiée le 8 juillet 2023, dit prendre acte des sanctions appliquées par le Canada et d’autres Nations depuis plusieurs mois contre des personnalités en Haïti. Cependant, elle souhaite que, vu leur impact sur les sanctionnés et les investissements, ces mesures soient le résultat d’un processus transparent.

Tout d’abord, l’association dit reconnaître les efforts nationaux et internationaux concertés pour faire respecter “l’autorité morale” et “tenir pour responsables” les contrevenants à la loi en Haïti, y compris la sanction internationale des individus. Elle estime néanmoins que les principes universels de “l’Etat de droit équitable” et de “Procès juste” doivent être appliqués.

Aussi, elle estime que les sanctions doivent être le résultat d’un processus transparent; et ce, en raison de leur impact négatif sur la réputation et l’intégrité d’un individu et, par conséquent, les investissements et l’économie dans son ensemble.

“Nous exhortons donc toutes les nations à promouvoir une procédure régulière pour garantir que toute mesure de sanction soit le résultat d’un processus transparent et équitable avant l’application”, recommande-t-elle.

Depuis novembre 2022, le gouvernement canadien a déjà sanctionné plus d’une vingtaine de politiciens, hommes d’affaires et chefs de gangs en Haïti. Ces sanctions imposent une interdiction de transactions qui a pour effet de geler tous les avoirs que ces personnes pourraient détenir au Canada. De plus, ces personnes sont désormais interdites d’entrer dans ce pays. Les États-Unis ont également annoncé des sanctions mais avec plus de lenteur.

