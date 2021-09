L’administration Biden essaie de tourner la page Foote, une mission de haut niveau attendue a Port-au-Prince

<>, a confie en interview Wendy R Sherman, interrogee par le Miami Herald sur la volonte ou non des USA de mettre sur pied une commission de reconstruction pour Haiti apres le seisme du 14 aout . <>, a-t-elle indique.

Interrogee sur l’affirmation de Foote indiquant qu’il ne sera << pas associe a la decision inhumaine et contre-productive des Etats-Unis d'expulser des milliers de refugies haitiens et d'immigrants illegaux vers Haiti, Wendy R Sherman a evoque des seances de travail.

<>, affirme Wendy R Sherman, interrogee sur l’affirmation de Foote que la decision des Etats-Unis de soutenir un accord politique avec Ariel Henry perpetue, <>.

<>, a dit Wendy R. Sherman.

<>, a repondu la sous-secretaire d’Etat.

Sur l’absence de conditions actuellement pour des elections completes et equitables en Haiti, la sous-secretaire d’Etat, s’en remet aux ambassadeurs Sison et Nicholls qui en discuteront avec les Haitiens. <>, a-t-elle indique.

Le gouvernement Henry attend cette mission <>, a confie au journal le chancelier Haitien Claude Joseph, soulignant que la mission rencontrera, entre-autres,des acteurs de la societe civile. <>, a poursuivi Claude Joseph.

<>, a dit le chancelier, interroge sur des dires concernant la tenue d’elections a la fin de l’annee 2021. <>, a souligne Claude Joseph qui a aussi exprime ses preoccupations face a la crise migratoire et souligne la necessite pour les Etats concernes de trouver des solutions communes face a cette problematique.

Foote, coup de pied dans la fourmiliere de la diplomatie americaine en Haiti

<>, a ecrit mercredi Daniel Foote au chef de la diplomatie americaine fustigeant l’approche politique americaine envers Haiti qu’il juge <>.

<>, a denonce l’ambassadeur Foote qui n’a pas specifie si ces modifications sont l’oeuvre ou non de l’ambassadeur Michele B Sison, du bureau charge d’Haiti au bureau de l’hemisphere Ouest du departement. La prise de position des principales ambassades a Port-au-Prince, y compris celle des Etats-Unis, en faveur du Premier ministre Ariel Henry semble etre mal digere par l’envoye special de Washington.

<< La semaine derniere, les ambassades des Etats-Unis et d'autres pays ont publie une autre declaration publique de soutien au Premier ministre de facto non elu, le Dr Ariel Henry, en tant que chef par interim d'Haiti, et ont continue a vanter son <> au detriment d’un autre accord plus large et anterieur dirige par la societe civile. L’orgueil qui nous fait croire que nous devrions – encore une fois – choisir le gagnant est impressionnant. Ce cycle d’interventions politiques internationales en Haiti aura des consequences desastreuses non seulement en Haiti, mais aux Etats-Unis et chez nos voisins de l’hemisphere >>, a mis en garde l’ambassadeur Foote avant de prendre partie pour le peuple haitien qui, selon lui, est en train de vivre une <>.

Roberson Alphonse

Avec Miami Herald