Laetisia Belizaire Installée ce Jeudi Consule Générale d’Haïti à Miami

​

​

Portrait de Laetisia Belizaire, Consule Générale par intérim d’Haïti à Miami.

Laetisia Belizaire, née le 13 avril 1990 à Port-au-Prince, Haïti, du salon diplomatique de l’Aéroport International Toussaint Louverture de Port-au-Prince jusqu’au poste prestigieux de Consule Générale a.i d’Haïti à Miami, Laetisia incarne la détermination, la compétence et l’engagement envers sa communauté.

Un parcours professionnel remarquable

En 2015, Laetisia entame sa carrière professionnelle comme attachée diplomatique au salon diplomatique de l’aéroport international Toussaint Louverture, où elle excelle pendant cinq ans. En 2020, elle est nommée Vice-Consule à Boston, où elle se distingue par sa gestion de la coopération académique et culturelle. Son expertise en diplomatie culturelle et en partenariats académiques lui vaut une promotion en 2024 en tant que Consule Générale à Miami.

Habituée à la diplomatie haïtienne, Laetisia Belizaire a toujours travaillé sans relâche pour représenter les intérêts d’Haïti, assister ses citoyens à l’étranger et promouvoir le commerce et les échanges culturels. “J’ai été émue d’avoir été choisie par le ministère des affaires étrangères pour être Consule générale à Miami. J’ai été choquée aussi parce que je sais qu’il y a beaucoup d’autres femmes qui pourraient être choisies même si je sais que je suis compétente aussi pour le poste”, a-t-elle déclaré lors d’une interview à Juno7.

Laetisia est déterminée à utiliser son expérience et sa sagesse pour faire avancer les choses, tout en sollicitant le soutien de la communauté haïtienne pour la nouvelle équipe du Consulat d’Haïti à Miami. “C’est le moment de donner une chance à l’équipe du Consulat afin qu’elle puisse montrer de nouvelles choses”, a-t-elle conclu.

Compétences et réalisations

Laetisia Belizaire excelle en conseil en protocole international, étiquette diplomatique, gestion de crise et communication interculturelle. Elle a dirigé des initiatives de sensibilisation publique et de diplomatie culturelle, améliorant considérablement la compréhension culturelle. Son parcours témoigne de ses compétences exceptionnelles en planification d’événements, relations avec les médias et gestion des médias sociaux.

Certifications et formations

Laetisia a enrichi ses connaissances en suivant des programmes prestigieux tels que l’Associé en Protocole et Business International à l’US Institute Of Diplomacy And Human Rights, et des certificats en Diplomatie Internationale à l’Institut de Diplomatie et des Affaires Internationales de Taïwan et au Foreign Service Institute en Inde.

Avec une carrière dédiée à la diplomatie et au service public, Laetisia Belizaire continue de représenter fièrement Haïti et de soutenir la communauté haïtienne à l’étranger. Son parcours exemplaire et son engagement indéfectible en font une figure inspirante pour les générations futures de diplomates.

A lire aussi :

Le MJSP procède à la mise en disponibilité du CG Ronald Richemond