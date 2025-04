L’AJH dénonce la terreur des gangs contre les journalistes à Mirebalais et exige une action urgente 

Baryajou envahi par les gangs : les quartiers Croix-Desprez et Debussy menacés, ont indiqué quelques citoyens

En solidarité avec les familles des disparus, l’AJH appelle également la corporation des journalistes à rester unie, professionnelle et responsable malgré les menaces.

L’AJH dénonce l’inaction des autorités haïtiennes face à ces attaques répétées contre la presse. « Chaque journaliste assassiné ou disparu, chaque média vandalisé ou incendié, est une attaque contre la démocratie », rappelle l’association. Elle exige des mesures concrètes pour mettre fin à l’impunité et protéger les journalistes, soulignant que la liberté de la presse est indispensable pour sortir Haïti du chaos actuel.

Ces événements s’inscrivent dans un contexte de violence généralisée contre les médias. À Port-au-Prince, dans la nuit du 12 au 13 mars, les locaux de Radio Mélodie FM et de Radio Télévision Caraïbes ont été vandalisés et incendiés par des criminels de la coalition « Viv Ansanm », sans oublier le bâtiment de Télé Pluriel, qui avait subi le même sort. Une dizaine d’autres travailleurs de la presse ont été contraints de fuir pour sauver leur vie.

Jean Christophe Collègue, ancien correspondant de la Voix de l’Amérique (VOA), est porté disparu après que sa résidence a été incendiée par des membres de gangs. Ses proches, toujours sans nouvelles de lui, craignent le pire. Une vidéo virale sur les réseaux sociaux montre également l’enlèvement d’Israël Roger Claudy, correspondant de Radio Ginen, et de son frère, accusés à tort par leurs ravisseurs d’appartenir à la Brigade de sécurité des aires protégées (BSAP).

L’Association des Journalistes Haïtiens (AJH) a exprimé son indignation et sa profonde préoccupation face à la recrudescence des violences perpétrées par les gangs armés à Mirebalais, où deux journalistes sont portés disparus depuis le 31 mars dernier. Dans un communiqué publié le 6 avril 2025, l’AJH exige des autorités haïtiennes une mobilisation urgente pour protéger les professionnels des médias et garantir la liberté de la presse, pilier essentiel de la démocratie.

