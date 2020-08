La tempête tropicale Laura ne représente plus un danger pour Haïti au moment où ces lignes sont écrites, lundi soir. Vendredi, avant de mettre le journal sous presse, on aurait pu dire la même chose. Haïti était en vigilance orange, mais tout le pays a passé une fin de semaine sans inquiétude particulière avant de constater les premières pluies dans la nuit de samedi à dimanche. Laura laisse un bilan meurtrier : 20 morts et 5 portés disparus. Des champs…